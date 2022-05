Citroen Ami compatibile con gli incentivi 2022: si può avere a 5.000 euro

Oggi sappiamo con certezza che il settore dei quadricicli elettrici crescerà a dismisura negli anni a venire. Una rivoluzione resa possibile anche dalla Citroen Ami, perfettamente compatibile con gli incentivi statali.

Dal 16 maggio scorso sono finalmente operativi i nuovi incentivi auto e moto 2022 (pronti a esser replicati nella medesima formula nel 2023 e nel 2024), che coinvolgono anche la Citroen Ami 100% Electric. L'arrivo dei nuovi bonus ha portato a rinnovare diverse offerte in casa Citroen, che permette di avere Ami tramite leasing per privati oppure con acquisto immediato.

Con il leasing per privati Ami si porta a casa con piani da 12 a 48 rate mensili, al termine delle quali si può restituire la vettura. Per fare un esempio: Citroen Ami personalizzata con uno dei 4 Pack Color si può avere a 47 canoni mensili da 80 euro/mese con anticipo zero (l'IVA è inclusa, l'assicurazione invece è da aggiungere).

Per l'acquisto immediato invece Citroen Ami è proposta a 7.600 euro nella variante AMI AMI. Grazie agli incentivi però abbiamo uno sconto del 30% sul prezzo di listino (IVA esclusa), mentre rottamando un veicolo inquinante abbiamo il 40% di sconto. Con rottamazione dunque AMI nella versione AMI AMI si può avere a 5.108 euro comprensiva di Incentivi Statali 2022 e IVA, mentre assicurazione e consegna a domicilio vanno aggiunti a parte.

Vi ricordiamo che il veicolo della rottamazione dev'essere di categoria L di classe 0, 1, 2 o 3 di cui si è proprietari o intestatari da almeno 12 mesi; vale anche se l'intestatario è un familiare. Ricordiamo che Citroen Ami è disponibile in Italia in 8 diverse versioni, con la variante AMI AMI di partenza che offre un colore esterno Blue Ami, fari e indicatori di direzione a LED, tergicristallo anteriore, tetto in vetro panoramico, sedile di guida regolabile in profondità, interni in tessuto Tep Nero Mistral, presa USB, riscaldamento con funzione disappannamento, cavo di ricarica. Il nostro amico Matteo Valenza ha anche testato l'autonomia reale della Citroen Ami.