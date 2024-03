Citroen Ami Chic, la versione unica in 'oro bizantino' da 12.000 euro

Una one-off piccola, piccolissima, ma pur sempre unica (e costosa). A quanto pare scavalcando le Alpi è possibile trovare un concessionario DS che ha letteralmente trasformato una Citroen Ami rendendola il più Chic possibile. Questo prototipo della microcar francese sarà presto messo in vendita a un prezzo super.

Stiamo parlando del rivenditore Claris Automobiles, il quale possiede numerosi punti vendita in Francia e che non è nuovo alle personalizzazioni di automobili. Infatti, non molto tempo fa, e più precisamente nell'ottobre del 2022, questo rivenditore aveva trasformato Citroen C5 X prendendo spunto dalle classiche berline del brand francese. Ecco, da un Segmento C a una delle vetture più piccole dell'intero mercato delle quattro ruote, ma il risultato è wow.

Anche in questo caso, la Ami qui presente ha una storia molto particolare alle sue spalle. Non si tratta, infatti, di una semplice Ami ma di una che era già stata personalizzata all'inizio di quest'anno e rivestita di una pellicola in vinile con una fantasia che riprendeva il colore del legno. L'obiettivo? Rassomigliare alla biga utilizzata nel film Asterix e Obelix: Il Regno di Mezzo, che a sua volta si ispirava alla mitica 2 CV del marchio francese (Nuova Citroen AMI Charleston By Biancone: la versione speciale è in pre-order). Un lavoro che ha richiesto lunghe ore di attenta e precisa applicazione, e anche una grande dettagliata preparazione, con tanto di levigatura e verniciatura della carrozzeria; carrozzeria che adesso è cambiata ancora una volta.

Philippe Beaugé, direttore generale di Claris Automobiles, all'epoca decise di far colorare l'auto in 'oro bizantino', colore che adesso è diventato il dettaglio fondamentale della versione (unica) della Ami Chic. La tinta, infatti, ricopre la livrea della minuscola microcar, a eccezione per alcuni dettagli a contrasto in colore nero, come per esempio il tettuccio e i montanti. Ma a cambiare sono stati anche gli interni.

I sedili spartani della vettura, infatti, adesso godono di rivestimenti in pelle nera (con tanto di imbottiture) e di cuciture dorate. L'auto presto diventerà un oggetto da esposizione, e poi verrà infine venduta a un prezzo pari a 12.000 euro; vale a dire 1.500 euro in più rispetto a un Ami Buggy e circa 5.000 euro in più rispetto a una versione base (Citroen Ami, la preparazione BR Performance offre 2 cavalli in più a 450 euro).