La Citroën Ami Buggy è stata un successo, e la casa ne costruirà altre 1.000

Bugatti ha tolto i veli dalla Chiron Profilée, una versione misteriosa e unica del modello, che andrà all’asta e vedrà un sacco di clienti pronti a rilanciare per portarsi a casa una versione così speciale. Tante persone però, sono andate in visibilio anche quando Citroën ha presentato la My Ami Buggy, tanto che ora ne costruirà altre.

La Citroën My Amy Buggy è stata presentata come una versione speciale della Ami, disponibile in una tiratura limitata di soli 50 esemplari andati sold-out nel giro di 18 minuti. Visto l’enorme successo della “piccoletta” in versione più spartana e alleggerita, la casa francese ha deciso di produrre altri 1.000 esemplari, così da offrire ad un maggior numero di persone la possibilità di portarsela a casa.

Le mille Ami Buggy saranno disponibili in base all’ordine di arrivo a partire dalla primavera 2023, con le prime consegne stimate per l’estate dello stesso anno. Questi nuovi modelli saranno molto simili ai 50 originali, ma stando a quanto dichiarato dalla casa, avranno “alcune caratteristiche a sorpresa”.

In questo modo coloro che sono riusciti ad accaparrarsi il modello originale - ed esclusivo - resterà meno scottato da questa seconda produzione. I dettagli sui nuovi esemplari non sono ancora stati svelati del tutto, ma di certo la meccanica resterà quella che conosciamo, basata su un powertrain elettrico che prende energia da una batteria da 5.5 kWh che permette un’autonomia di circa 74 km e una velocità massima di 45 km/h.