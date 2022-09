Su Citroën Ami arriva il pulsante Switch e l'infotainment di My Ami Play

Avete mai visto dal vivo una Citroën Ami? Se la risposta è si, vi sarete sicuramente accorti di come la microcar elettrica del marchio francese sia essenziale, senza neppure uno schermo per l'infotainment. Beh a questo ci pensa lo smartphone grazie al sistema My Ami Play.

Citroën Ami è il primo veicolo della gamma Citroën a essere dotato di My Ami Play, una soluzione che offre un'esperienza di bordo connessa grazie a funzionalità di infotainment essenziali. Il funzionamento è molto semplice: sulle razze del volante trovate il tasto Citroën Switch che permette di collegare lo smartphone via Bluetooth e di attivare l'app My Citroën e la sua nuova pagina My Ami Play.

In questo modo il conducente di Citroën Ami può accedere a una piccola console semplificata con le sue app preferite, dalla musica alla navigazione. Abbiamo infatti una sezione Nav che permette di utilizzare app come Waze, Google Maps, Mappe di Apple. La sezione Call invece permette un facile accesso ai contatti preferiti o alla rubrica, Media e Radio invece permettono di ascoltare le migliori stazioni radio d'Italia oppure di sfruttare app di streaming come Deezer o Apple Music.

Tutte queste app possono essere chiaramente utilizzate al di fuori di My Ami Play, la funzione però è stata pensata per distrarre il conducente il meno possibile, con l'ausilio inoltre dei comandi vocali. A proposito di Ami: Citroën ha lanciato la nuova My Ami Tonic.