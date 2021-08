Questa Citroen 2 CV vale 70.000 euro: è nuova con 9 km percorsi

Quanti soldi sareste disposti a spendere per portarvi in garage una Citroen 2 CV d’epoca, in condizioni praticamente perfette? Beh il modello che vedete in foto è una 2 CV Charleston ed è del 1990. Il suo prezzo all’asta? Potrebbe oscillare fra i 50.000 e i 70.000 euro.

Cifre piuttosto alte per la vettura di cui stiamo parlando, c’è però un motivo. Si tratta di una 2 CV nuova, letteralmente, visto che non è stata mai immatricolata, mai messa in vendita. Nove i chilometri percorsi in tutti questi anni, motivo per cui sarà uno dei modelli più interessanti della prossima asta Aguttes prevista per il 30 agosto prossimo a Parigi, nella suggestiva location del Grand Palais.

Anche se il prezzo d’attacco è di 50.000 euro, sarà molto facile andare ben oltre, visto che altri modelli simili con più chilometri percorsi e in condizioni non proprio perfette sono arrivati a sfiorare di recente i 48.000 euro. Il collezionista che riuscirà a comprarla si porterà a casa una delle ultime 2 CV mai prodotte, visto che proprio il 1990 è stato l’anno in cui l’auto francese è uscita di produzione.

In tutti questi anni, pur non essendo mai stata venduta e immatricolata, la vettura ha avuto un proprietario statunitense, titolare di un’azienda che si occupava di importare le vetture Citroen. Di 2 CV la società ne ha importate 30, 27 delle quali sono state rivendute, questa invece fa parte delle 3 rimaste in concessionaria. Non vediamo l’ora di vedere a quale prezzo sarà effettivamente battuta. Trovate altre foto dell’auto sul sito ufficiale Aguttes.