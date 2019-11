Il circuito Hot Wheels più lungo del mondo, fatto dal campione NASCAR

Il campione della competizione NASCAR Joey Logano (lo stesso pilota sopravvissuto a questo incredibile testa coda) si è portato a casa un Guinnes non da poco, specie per gli amanti dei motori e dei giocattoli. Logano ha infatti costruito il circuito per Hot Wheels più lungo del mondo.

"Hot Wheels ha esteso notevolmente i confini della car culture", ha spiegato Ricardo Briceno, senior director di Hot Wheels. "Con il suo amore per le sfide, i suoi design spudorati e performance senza paragoni, elementi caratteristici portate avanti per ben 51 anni. Joey Logano rappresenta degnamente lo stesso amore per le corse, ed è il motivo per cui siamo emozionati di aver collaborato con lui per questo record".

Il circuito si estende per 591.6 metri e si trova interamente nel garage personale di Logano, vincitore della coppa Nascar del 2018. Un garage ricco di rarità, peraltro. Tra cui una DeLorean originale, una Ford GT, alcune Hot Rods custom e, manco a farlo apposta, una Mustang con serigrafia Hot Wheels.

"Il sogno della mia infanzia è diventato realtà!", ha detto Joey Logano. "Ho così tanti ricordi di me mentre gioco con le mie Hot Wheels da piccolo, ed è divertente ritornare in quella dimensione quando gioco con mio figlio, che ovviamente condivide la stessa identica passione per le Hot Wheels che avevo io".

"Si può tranquillamente dire che le Hot Wheels hanno posto le basi della mia passione per le corse d'auto — la mia prima auto di sempre era una Hot Wheels".

Sempre parlando del brand della Mattel, qualche giorno fa una F-Pace ha vinto un altro record completando un pauroso giro della morte realizzato sempre da Hot Wheels. Solo che in questo caso parliamo di un'auto vera, non di un modellino.