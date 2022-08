Oggi come oggi tutto diventa marketing e una collaborazione ben riuscita può dare ottimi risvolti in termini di popolarità e profitto. Parlando di auto, Hyundai è apparsa nell’ultima pellicola di Spider Man con la Ioniq 5 ad esempio, invece a breve il circuito Formula 1 di Marina Bay diventerà una mappa di Call Of Duty: Modern Warfare II.

Avete capito bene, il famosissimo franchise Call Of Duty vi porterà su un nuovo terreno di scontro, tra i cordoli e gli store del circuito F1 di Singapore, come affermato da Infinity Ward ai microfoni di Motorsport.com: “La beta di Modern Warfare II offrirà una solida esperienza multiplayer che va oltre l'esperienza Core 6v6 con una varietà di mappe meticolosamente progettate...in cui il combattimento si svolge all'interno del campo principale di un circuito urbano, una delle mappe multiplayer 6v6 confermate per la Beta”.

La nuova mappa si chiamerà “Marina Bay Grand Prix” e verrà rilasciata il prossimo 16 settembre assieme alla tanto attesa versione beta di Modern Warfare II (ecco quando inizia e come giocare in anticipo alla beta di Call Of Duty: Modern Warfare II). Il circuito del GP di Singapore è stato ricreato in forma digitale e permetterà ai soldati virtuali di sfidarsi in scontri a fuoco tra le strutture del circuito, con tanto di negozi e corsia box, e a giudicare dalle immagini presenti nel trailer, in sottofondo ci saranno delle monoposto in gara a darsi battaglia tra i cordoli della pista.