Le cinture di sicurezza riscaldate di ZF incrementano l'autonomia delle auto EV

Vi abbiamo parlato dei veicoli elettrici che soffrono meno il freddo, perché ormai è risaputo che il periodo invernale è il nemico numero uno delle auto EV, e anche i costruttori lo sanno bene, tanto da tentare soluzioni inedite per ridurre il consumo del climatizzatore ad esempio: ZF ha pensato alle cinture di sicurezza riscaldate.

Verrebbe da pensare che l’arrivo di cinture di sicurezza di questo tipo fosse una naturale evoluzione dopo i sedili e il volante riscaldati (BMW ha sollevato un bel polverone quando ha annunciato un abbonamento per i sedili riscaldati), ma in realtà l’idea è nata specificamente con un occhio di riguardo verso le auto elettriche, grazie al loro impatto inferiore sull’energia totale offerta dalle batterie.

Parlando di ergonomia, le cinture ZF presentate al CES 2023 non si discostano molto dalle normali cinture a tre punti introdotte da mamma Volvo, sono soltanto leggermente più spesse per via del sistema che riscalda, ma la vera differenza si avverte nell’utilizzo, dato che secondo il costruttore, con queste cinture di sicurezza la percorrenza di un’auto elettrica in condizioni invernali può migliorare fino al 15%.

Infine va specificato che le ‘Heat Belts’ di ZF utilizzano circa 70 watt di potenza e possono scaldarsi fino a 40 °C e si adattano agli stessi alloggiamenti delle odierne cinture, dunque sono permesse tutte le modifiche al posizionamento così come rimane immutata la sicurezza, che non viene assolutamente compromessa.