Le cinture di sicurezza della Polestar 2 soffocano il pilota: cosa succede?

Come probabilmente già saprete, Polestar è una branca di Volvo la quale si concentra esclusivamente sullo sviluppo e sulla costruzione di autovetture completamente elettriche e in genere alquanto grintose.

La casa svedese si è impegnata sul serio nel campo dell'elettrificazione, ma ciò che la contraddistingue è l'investimento tecnico ed economico in termini di misure di sicurezza. A quanto pare esiste però un problema con le cinture di sicurezza della Polestar 2.

Misha Charoudin, l'individuo del video in alto, è salito a bordo di una Polestar 2 per mandare a tutta la vettura sul circuito del Nürburgring e, tralasciando le ottime doti in pista della macchina a zero emissioni, ha scoperto che la sua cintura di sicurezza prova a soffocarlo in ogni modo.

Durante la manovre più ardue il meccanismo di gestione del rilascio della cintura è parso estremamente rigido, e il video in alto ne denota ampiamente l'indurimento nei momenti più intensi. L'effetto quindi è opposto rispetto a quello cercato dagli ingegneri Polestar, a tal punto che in una situazione specifica ha dovuto divincolarsi dalla cintura staccandola dal suo aggancio.

Non si tratta di un difetto in grado di mettere a rischio l'incolumità del conducente, ma è comunque un difetto da non sottovalutare, soprattutto perché è solito verificarsi nei momenti più concitati. Superando l'argomento, Misha ci ha tenuto a sottolineare le doti dinamiche della Polestar 2 in quanto, secondo la sua esperienza, possiede sistemi frenanti e sospensivi superiori a quelli di una rivale come la Tesla Model 3. D'altro canto il feeling di pesantezza è lo stesso di quasi ogni altro modello elettrico, ma è ciononostante compensato dall'erogazione fulminea della coppia e dalle qualità in curva.



A proposito del mercato automotive indirizzato sul sentiero dell'elettrificazione, non possiamo non rimandarvi ad una recentissima notizia che ha sorpreso il pubblico: Volkswagen cambierà nome negli Stati Uniti. In ultimo vogliamo citare anche un rumor il quale si è diffuso a macchia d'olio da alcune ore a questa parte: a quanto pare sarebbe in atto una sinergia segreta tra Tesla e Toyota per lo sviluppo di un SUV elettrico compatto.