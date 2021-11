Cinque problemi della Tesla Model Y secondo una famiglia americana: il video

Conoscete il canale Lockett Tech su YouTube? Si tratta di un canale a conduzione familiare, letteralmente, che parla spesso di tecnologia e auto elettriche. Ebbene l'ultimo acquisto è stata una Tesla Model Y, una vettura che i proprietari del canale hanno adorato sin da subito, hanno però riscontrato cinque aspetti assolutamente negativi.

L'ultimo video caricato si chiama infatti "Cinque cose che odiamo della nostra Tesla Model Y", anche se gli stessi youtuber ci hanno tenuto a chiarire che la parola "odio" è forse un po' troppo forte. Hanno amato il loro crossover elettrico sin da subito, nonostante questo vogliono avvisare altri potenziali utenti che esistono cinque aspetti che proprio non funzionano.

Il primo problema riguarda la sicurezza attiva dell'auto: dopo l'ultimo aggiornamento la vettura li avverte costantemente di pericoli che nella realtà non esistono, un piccolo e noioso difetto che gli uomini di Elon Musk probabilmente risolveranno a breve con un nuovo update. Il secondo problema riguarda la chiave digitale registrata nello smartphone, che non funzionerebbe a dovere. Terzo problema: la Tesla Model Y avrebbe un odore terribile. Le prime volte hanno incolpato il loro figlio adolescente, poi però si sono accorti che il pessimo odore veniva fuori nelle giornate di pioggia o con l'alta umidità.

Il quarto punto negativo riguarda l'autonomia alle basse temperature: pur avendo un'ottima autonomia generale, la famiglia ha raccontato di non essere in grado di coprire le stesse distanze di una vettura a benzina con il clima particolarmente rigido. Quinto problema: la reperibilità dei pezzi di ricambio. Tutto il mondo automotive sta vivendo un momento di crisi, con ritardi su ogni fronte, la situazione in Tesla però sembra essere più grave del previsto con i pezzi di ricambio. La famiglia non ha parlato della qualità costruttiva della Model Y, spesso criticata da più parti (secondo Consumer Reports Tesla è uno dei peggiori brand).