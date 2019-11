I cinque pickup Ram in edizione limitata e dedicati ai reparti delle forze armate USA

RAM si prepara a celebrare il Veterans Day del 2019 con cinque diverse edizioni limitate (1.000 esemplari per tipo) del pickup 1500. Ognuna di queste edizioni speciali omaggia un diverso reparto delle forze armate statunitensi.

La vendita dei veicoli si inseriscono all'interno della iniziativa Ram Nation, progetto che invita gli americani a prestare il loro tempo da volontari a servizio dei reduci di guerra. Ram ogni anno cerca di raggiungere un totale di 1.300.000 ore di volontariato, un'ora per ogni singolo uomo e donna a servizio attivo nell'esercito statunitense.

I cinque Ram 1.500 in edizione speciale riprendono i colori dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica militare, dei Marines e della Guardia Costiera. Ogni modello sarà venduto per un periodo limitato: a rotazione, nelle concessionarie Ram, ogni 2-3 mesi.

Il primo pickup Ram 1500 "Built to Serve" sarà presentato durante il Stars and Strings, un concerto di beneficenza che si terrà il prossimo mercoledì a Detroit.

I cinque veicoli si distinguono per i cerchioni da 20 pollici in alluminio e con colorazione Technical Grey, oltre che per le finiture in nero, e per la presenza della bandiera americana in prossimità della coda. Ognuno dei modelli speciali omaggia un diverso reparto delle forze armate, distinguendosi ulteriormente per il colore degli interni.

Ram 1500 Army: verniciatura color Gator o Diamond Black, interni in Light Frost

Ram 1500 Navy: Ceramic Gray o Patriot Blue, interni in Light Ambassador Blue

Ram 1500 Air Force: Anvil o Billet Silver, interni in Light Diesel Gray

Ram 1500 Marine Corps: Tank o Flame Red, interni in Core Green

Ram 1500 Coast Guard (solo 500 esemplari): Spitfire o Bright White, interni in Orange

In galleria le foto del primo modello annunciato.