Sono questi i cinque modelli Ferrari più venduti di sempre: c'è anche una cabrio

Nella storia del marchio Ferrari hanno preso vita alcuni dei modelli più iconici del mondo dell’automobilismo, ma dopo aver scoperto quali sono le tre Ferrari più costose al mondo vendute all’asta, è arrivato il momento di scoprire quali sono le rosse più vendute del pianeta, con una Top 5 di modelli che contiene anche una cabrio.

Ma andiamo con ordine, e partiamo dunque dal quinto posto dove troviamo la Ferrari F355, un modello introdotto nel 1994 come evoluzione della 348 e che nel suo periodo di presenza sul mercato ha venduto poco più di 11.000 esemplari. Aveva un motore V8 da 3.5 litri capace di 380 CV che le facevano toccare i 100 km/h in 5,3 secondi.

Al quarto posto troviamo l’unica scoperta del gruppo, ovvero la Ferrari California presentata nel 2008 e prima vettura del cavallino ad adottare un corpo vettura coupé-cabriolet grazie all’utilizzo di un tetto reclinabile che le dava una doppia anima. È nata sul pianale della 430, e utilizzava un motore V8 da 4.3 litri capace di 460 CV. Ha venduto più di 13.000 esemplari.

Il gradino più basso del podio va alla Ferrari 360 che fece il suo debutto nel 1999 e riuscì a vendere oltre 13.000 vetture grazie al suo look dannatamente efficace che ha fatto innamorare molti appassionati. In posizione centrale, batteva un cuore V8 da 3.6 litri con 400 CV che le permettevano uno scatto da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi, continuando poi fino a 295 km/h.

La medaglia d’argento va all’erede della vettura precedente, ovvero la Ferrari 430 del 2004, che nel corso della sua permanenza sul mercato ha venduto più di 14.000 esemplari. Il motore diventava ancora più prestante grazie alla cilindrata portata a 4.3 litri con una potenza di 490 CV e un sound da pelle d’oca.

La Ferrari più venduta di sempre è invece la 458 Italia, con oltre 15.000 vetture immatricolate da quando è approdata sul mercato nel 2009 per prendere il posto della 430. Il suo V8 da 4.5 litri ha fatto scuola, al punto da diventare il riferimento per il motore della nuova Chevrolet Corvette C8. La cilindrata del V8 saliva a 4.5 litri con una potenza di 570 CV che in 3,4 secondi la portavano a 100 km/h, per poi spingerla fino alla velocità massima di 325 km/h.