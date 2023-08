I cinque brand cinesi emergenti che spaventano i colossi dell'auto

In Cina, attualmente vi sono circa 170 marchi automobilistici, in un mercato dove la domanda di veicoli nuovi è ancora inferiore rispetto agli omologhi occidentali. Nonostante la vasta produzione nazionale, non tutti i marchi cinesi hanno un potenziale globale. Tuttavia, alcuni sembrano pronti a emergere oltre i confini nazionali.

L'espansione all'estero richiede non solo veicoli di alta qualità, ma anche strategie di marketing e posizionamento ben studiati, in virtù della forte concorrenza nel settore automobilistico globale.

MG è un marchio automobilistico di origini britanniche che ha raggiunto uno status globale grazie al suo controllo da parte della società cinese SAIC dal 2006. Con una storia che risale quasi a 100 anni, MG è cresciuto significativamente sotto la gestione cinese. Le vendite sono passate da 3.500 unità nel 2013 a circa 450.000 unità nel recente anno.

Questo successo è basato sulla sua capacità di produrre veicoli elettrici attraenti e competitivi sia per le economie sviluppate che in via di sviluppo, un esempio è il nuovo MG M4 che conta ben 435cv. Nel 2023, MG ha raggiunto la quarta posizione tra i marchi di veicoli elettrici a batteria più venduti in Europa, superando marchi più consolidati come Renault, Peugeot e Hyundai. Questo successo è testimonianza della sua crescente popolarità e del suo impatto nel mercato automobilistico globale.

BYD è un marchio automobilistico che, sebbene sia ancora relativamente piccolo in Europa, ha conquistato terreno in altre parti del mondo. È noto per essere uno dei marchi automobilistici in più rapida crescita globalmente, grazie alla sua vasta gamma di veicoli ibridi plug-in, come il recente Bao 5, e completamente elettrici.

La sua strategia di posizionamento si situa tra il segmento mainstream e quello premium, rendendolo adatto a penetrare mercati come l'America Latina, il Medio Oriente e il Sud-Est asiatico. Nel gennaio 2022, BYD ha debuttato con sei modelli di produzione, dimostrando il suo impegno e la sua determinazione nel guadagnare un posto rilevante nel panorama automobilistico globale.

Il marchio Geely si distingue come uno dei marchi automobilistici cinesi più orientati all'occidente. Grazie ai solidi legami con altri produttori automobilistici occidentali all'interno del Gruppo Geely, il marchio ha accesso a piattaforme e tecnologie all'avanguardia in linea con gli standard europei e nordamericani.

Le vetture Geely, presenti nei segmenti mainstream, assieme alla controllata Zeekr, che si concentra su segmenti high-end (il modello 001 sta arrvando in Europa), traggono vantaggio da una vasta gamma di berline e SUV che stanno già ottenendo buoni risultati in paesi come la Russia (dove è stato il quarto marchio di automobili più venduto nella prima metà del 2023). La strategia di espansione di Geely si estende anche ad altri mercati, mostrando ambizioni di crescita significative e un potenziale di affermazione su scala globale.

NIO, se non fosse per la presenza di Tesla e i marchi automobilistici premium tedeschi, sarebbe già uno dei principali protagonisti nel settore automobilistico. Per far fronte a questo, il marchio NIO ha recentemente inaugurato un sotto brand per competere con Volkswagen e Toyota.

La forza di NIO risiede nella sua tecnologia avanzata, in particolare nelle prestazioni delle batterie, nelle competenze software e nel programma di sostituzione delle batterie. Nonostante queste qualità, essendo un marchio premium, NIO deve ancora guadagnare la portata globale e richiede tempo e consapevolezza per conquistare una fetta significativa del mercato europeo.

infine Baojun/Wuling, attraverso una partnership con Chevrolet, si posiziona come un marchio automobilistico cinese competitivo a basso costo. Questa azienda segue una formula simile alle auto Dacia, offrendo veicoli senza fronzoli che sono al tempo stesso attraenti ed economici da acquistare e mantenere.

La strategia è relativamente semplice: i veicoli vengono rinominati utilizzando un marchio più riconosciuto a livello globale del suo partner, Chevrolet. Questa approccio consente a Baojun/Wuling di guadagnare quote di mercato in maniera più facile e veloce, specialmente nelle regioni come l'America Latina, il Medio Oriente e l'Africa. Questa tattica sfrutta la fiducia e la famigliarità associata al marchio Chevrolet per aiutare Baojun/Wuling a guadagnare visibilità e successo in nuovi mercati.