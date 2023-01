Le cinque auto più vendute nel mondo: modelli che hanno definito l'industria

Una vita senza automobile è quasi impensabile. Avere un mezzo per muoversi liberamente tra mansioni quotidiane e lunghi viaggi verso luoghi mai visti prima è ormai essenziale, e ogni cittadino ha le sue esigenze o preferenze specifiche. Ma quali sono le cinque auto più vendute al mondo?

La Top 5 delle vetture più acquistate su scala globale ci permette anche di rivivere la storia del mondo automotive, partendo in particolare dal boom successivo al secondo conflitto mondiale. Al quinto posto, infatti, si trova proprio la Lada Riva, automobile che forse suonerà poco familiare ai giovani ma che le vecchie generazioni molto probabilmente conosceranno. Si tratta dell’utilitaria sovietica per eccellenza, prodotta dal 1980 al 2012 e venduta per un totale di 19 milioni di esemplari circa: anche dopo il crollo del comunismo il modello è rimasto estremamente popolare in Russia, fino a quando non è stato sostituito da Lada più moderne.

Al quarto posto si trova un’altra icona legata alle guerre: la Volkswagen Typ 1, altrimenti detta Maggiolino. Lanciata nel 1938 e strettamente connessa alla propaganda del regime nazista, è rimasta in produzione fino al 2003 per un totale di circa 24 milioni di esemplari venduti. Si tratta senza dubbio dell’automobile tedesca più conosciuta al mondo e detiene un record particolare: essendo stata prodotta ininterrottamente per ben sessantacinque anni, è a oggi l’auto più longeva nella storia.

Segue in terza posizione la Volkswagen Golf, lanciata nel 1974 e ancora in produzione con la ottava generazione, per un totale di oltre 31 milioni di unità vendute al 2022. Conosciuta altrimenti come Volkswagen Rabbit negli Stati Uniti, è tra le autovetture compatte più popolari al mondo, rimasta per ben 13 anni consecutivi la numero uno in Europa per vendite; il record venne interrotto dalla Fiat Punto nel 1994.

Al secondo posto abbiamo la Ford F-Series, gamma di pick-up full-size della casa di Detroit prodotta in quattordici versioni dal 1948 a oggi. Il modello più popolare resta l'F-150 ma, se si osserva la storia della linea, si scopre che è stato il veicolo più venduto negli USA per 24 anni e il pick-up più commercializzato per 34 anni, per un totale di oltre 40 milioni di unità distribuite sul mercato. Se volete un assaggio del presente e futuro della serie, ecco come viene costruito il Ford F-150 Lightning.

La linea più venduta di tutti i tempi è la Toyota Corolla, nelle concessionarie dal 1966: è la prima automobile ad aver superato la soglia delle 30 milioni di unità prodotte e, a oggi, conta oltre 43 milioni di esemplari venduti. Dopo il successo delle prime due generazioni E10 ed E20, la gamma crebbe in popolarità su scala globale, tanto che ancora oggi viene prodotta nel Sol Levante in molteplici iterazioni, tra cui la Toyota Corolla Cross svelata lo scorso ottobre.