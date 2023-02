Cinque auto sportive 'economiche' da non perdere nel 2023

Le automobili sportive attirano tutti i fan del settore, è inevitabile; tuttavia, le auto sportive più cercate su Internet sono quasi sempre irraggiungibili per il consumatore medio. Per questa ragione, in questa occasione andremo a vedere alcune auto sportive economiche particolarmente accessibili.

Apriamo le danze, senza procedere in un ordine preciso, con la Mazda MX-5 Miata: la versione ST 2023 è l’evoluzione definitiva della storica vettura giapponese, caratterizzata da linee tanto affascinanti quanto accattivanti. Design e performance possono conquistare chiunque, in quanto manifestazione del legame simbiotico tra uomo e auto. Il prezzo di listino, sul sito ufficiale, viene fissato a 29.900 euro; neanche troppo per un’auto così elegante e sportiva allo stesso tempo, capace di erogare 132 cavalli.

La Ford Focus ST resta poi una certezza tra le berline sportive, con motore EcoBoost benzina da 2,3 litri per 280 CV e 420 Nm di coppia. L’esperienza smart fornita dal kit interno rende la Focus ST il veicolo dal giusto equilibrio tra prestazioni, sicurezza e, perché no, anche intrattenimento su strada. Il prezzo base attuale di 36.950 euro per la versione ST pura potrebbe scoraggiare qualcuno ma, scendendo a un compromesso, si può accedere alla Ford Focus ST-Line a partire da 26.300 euro.

Ulteriore alternativa disponibile a partire da 29.950 euro è la Hyundai i20 N, compatta sportiva a trazione anteriore con 204 cavalli garantiti dal motore 1.6 T-Gdi quattro cilindri turbo benzina. Il design aggressivo e il suono del motore catturano certamente l’attenzione dei passanti, mentre negli interni le funzioni di connettività e i sistemi di sicurezza best-in-class di Hyundai garantiscono un viaggio piacevole e sicuro.

Infine, un evergreen tra le auto sportive: la Volkswagen Polo GTI 2.0 TSI benzina da 207 cavalli non sarà estrema nella meccanica, ma il restyling fornito dalla casa tedesca la rende un’ottima scelta anche per il design. Con prezzo di listino a partire da 32.000 euro, si conferma una scelta molto intrigante per tutti coloro che vogliono affidarsi alla solidità e potenza firmata Volkswagen.