Le cinque auto più rare al mondo: due sono italiane

Le automobili "di volume" sono sicuramente degli strumenti per andare da un punto A a uno B, alcune vetture però sanno essere delle perle rare, delle opere d'arte in movimento - e oggi vogliamo ricordare cinque delle auto più rare al mondo, cinque modelli che per bellezza o stranezza riusciranno a farvi trattenere il fiato.

Partiamo dalla McLaren F1 LM, versione da pista della McLaren F1. È stata creata per omaggiare le cinque McLaren F1 GTR che hanno completato e vinto la 24 Ore di Le Mans nel 1995. Non a caso il produttore inglese ne ha create solo cinque, motivo per cui oggi la McLaren F1 LM è considerata una delle auto più rare al mondo. Per gli appassionati più incalliti: è una vettura che eroga 680 CV/500 kW grazie al suo motore da 6.1 litri BMW S70/2 V12. Il suo cambio è manuale a 6 rapporti.

L'anno in cui Lamborghini ha festeggiato il suo cinquantesimo compleanno ha ben pensato di farsi un regalo speciale: la Lamborghini Veneno, mossa da un motore V12 aspirato da 6.5 litri e capace di toccare i 356 km/h. Presentata per la prima volta al pubblico durante il Salone di Ginevra 2013, a oggi si tratta di una delle auto più costose e desiderate al mondo.

Passiamo così alla Bugatti Type 41 Royale, vettura classica prodotta dal 1929 al 1933. In quattro anni potreste pensare che Bugatti ne abbia sfornate di continuo ma in realtà ne sono state create solo 6 unità più una replica e un prototipo ricostruito. Ancora oggi è considerata come una delle auto più "esagerate" di sempre, era infatti lunga 5.990 mm, larga 1.920 mm e alta 2.000 mm, con una massa a vuoto di 3.175 kg. Una sorta di transatlantico su ruote, non a caso raggiungeva una cilindrata di 12.763 cm3. 300 CV invece la potenza massima erogata.

Non è la prima volta che parliamo di lei, la Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé del resto è uno dei più rari unicorni del panorama automotive (ammirate una Mercedes-Benz 300 SL Gullwing restaurata alla perfezione). Di lei esistono solo due prototipi, creati nel 1955 e di proprietà di Mercedes-Benz. Si pensava che le avremmo ammirate solo all'interno di qualche museo, invece una di queste unità è stata venduta nel 2022 a una cifra record di 135 milioni di euro. Basata sulla W 196 R da Grand Prix, si faceva notare per le sue linee affusolate e soprattutto le portiere ad ali di gabbiano, rivoluzionarie per l'epoca. Era mossa da un motore a 8 cilindri da 3.0 litri, che poteva spingerla fino ai 290 km/h.

Chiudiamo con una meraviglia nostrana, la Ferrari 250 GTO. Prodotta dal 1962 al 1964, non è di certo l'auto più rara al mondo in assoluto, a Maranello infatti ne sono state costruite 36. È famosa però per via del suo design e del suo motore V12 da 3.0 litri, ma soprattutto per la modalità con cui Enzo Ferrari l'ha venduta: solo chi entrava nelle grazie del Drake poteva averla, non bastava possedere il denaro (Enzo Ferrari, l'uomo dietro al mito del Cavallino Rampante). Una modalità di vendita che poi in Ferrari è diventata quasi una prassi per i modelli più esclusivi...