Le cinque auto del cinema più costose di sempre: da 007 a Steve McQueen

Ci sono film che sono entrati nella storia, e con loro sono diventate iconiche molte delle auto che ne hanno fatto parte. Pensate ad esempio alla Dodge Charger che accompagna Vin Diesel in ogni capitolo della saga Fast And Furious, oppure le innumerevoli batmobili del Cavaliere Oscuro. Scopriamo quali sono le cinque vetture del cinema più costose.

E partiamo proprio dalla prima vettura che ha accompagnato Batman nelle sue avventure cinematografiche, ovvero la Batmobile del 1966 che è stata venduta all’asta per 4.6 milioni di dollari in Arizona. Sotto alla carrozzeria da fumetto, si nasconde una Lincoln del 1955.

Al quarto posto c’è invece l’Aston Martin DB5 apparsa in 007 Goldfinger (guardate Vettel e Stroll alle prese con l'Aston Martin DB5 del film 007), guidata dal James Bond interpretato dall’indimenticato Sean Connery. Anche la vettura dell’agente 007 è stata venduta per 4.6 milioni di dollari.

Sul gradino più basso del podio troviamo la Ferrari 250 GT Berlinetta del 1956 apparsa nel film The Love Bug, dove però il protagonista era Herbie, il famoso “Maggiolino tutto matto”. Questa rossa di Maranello è stata battuta all’asta per 6.7 milioni di dollari.

Medaglia d’argento per la Shelby Daytona Cobra Coupe del 1965 apparsa in Red Line 7000, nonché una delle prime auto apparse in un film come product placement, infatti venne utilizzata intenzionalmente per pubblicizzare la casa americana. È stata venduta per 7.7 milioni di dollari nel 2009.

La vincitrice è la Ford GT40 Gulf del 1968 apparsa nel film Le Mans, dove alla guida c’era la star Steve McQueen. Venne utilizzata come vettura di scena ma anche come camera car grazie a delle modifiche specifiche, e anche per questo a raggiunto la mirabolante cifra di 11 milioni di dollari.