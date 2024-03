I cinesi di Nio lanciano il nuovo marchio Alps: 'Aspettate a prendere la Tesla Model Y...'

Nio, azienda che ha realizzato la ET9, in grado di scrollarsi di dosso la neve, ha lanciato sul mercato un nuovo marchio, leggasi Alps. Un annuncio che è arrivato con un messaggio per certi versi un po' criptico da parte del suo fondatore, William Li.

Rivolgendosi ai potenziali clienti il capo di Alps e Nio ha infatti chiesto di non acquistare la Tesla Model Y, auto eletta miglior elettrica del 2024 da Consumer Reports. Come mai? Sembrerebbe per una questione di listini, ma non solo: “Le persone che desiderano acquistare una Tesla Model Y – ha detto - farebbero meglio ad aspettare un po’. Il primo modello di Alps sarà sicuramente più economico della Model Y”.

Il nuovo marchio, così come Nio (presente già in cinque Paesi europei), è destinato a sbarcare nel Vecchio Continente e non è difficile ipotizzare che il lancio avverrà con un SUV che costerà meno della Model Y. Inoltre è possibile che, come per i veicoli elettrici a marchio Nio, vi sarà il battery swap, il sistema che permette di scambiare la batteria dell'auto, (da quella scarica a quella carica), nel giro di cinque minuti, riducendo così i tempi di attesa delle normali ricariche alle colonnine.

William Li, parlando del modello in uscita, ha promesso anche delle prestazioni eccezionali e nel contempo un sistema di infotainment all'avanguardia per interni quindi altamente tecnologici. La prima auto di Alps dovrebbe arrivare sul mercato ad ottobre 2024, fra circa 7 mesi, e l'intera gamma elettrica sarà sviluppata sulla piattaforma NT 3.0 di terza generazione di Nio, sfruttando così le economie di scala.

Alps sarebbe inoltre già al lavoro su un secondo modello, sembrerebbe un SUV che andrebbe a fare concorrenza alla Kia EV9. Non è da escludere che in futuro Nio possa alzare i propri prezzi di modo da posizionarsi un gradino sopra Alps e nel contempo differenziarsi dal suo sub brand per non creare troppa confusione fra gli automobilisti.