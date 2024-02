I cinesi di MG si sdoppiano: annunciato il nuovo marchio premium IM

Mg si sdoppierà e aprirà una nuova linea produttiva chiamata IM che verrà presentata al Salone di Ginevra: "MG è lieta di annunciare che l'intera linea di prodotti IM sarà esposta al prestigioso Salone di Ginevra, insieme alla nuovissima MG3, segnando il lancio del marchio 'mobilità intelligente'".

IM, acronimo, appunto, di Intelligent Mobility, rappresenta il nuovo marchio BEV (Veicoli Elettrici Batteria) intelligente del gruppo MG, impegnato a offrire veicoli elettrici premium e tecnologicamente avanzati che prometteranno un'esperienza di guida entusiasmante (ecco invece una lista di tutte le auto più iconiche elettriche nel 2024).

Il Salone di Ginevra 2024 sarà testimone del debutto mondiale della berlina IM L6, una proposta che incarna l'essenza del lusso e dell'innovazione elettrica. La IM L6 è una berlina premium completamente elettrica, caratterizzata da un design avveniristico e tecnologie all'avanguardia, pensata per soddisfare le esigenze dei guidatori più esigenti.

Con il lancio previsto in Europa nel 2025, IM si posizionerà nel settore premium con una particolare attenzione alle berline executive e ai SUV di grandi dimensioni. I modelli IM si distingueranno per l'utilizzo di tecnologie avanzate in assistenza alla guida, servizi connessi per i conducenti e motori EV all'avanguardia, offrendo un'esperienza di guida unica nel suo genere.

La nuova IM L6, completamente elettrica, avrà prestazioni eccezionali, con accelerazioni da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi e un'autonomia di oltre 600 chilometri (800 chilometri nella versione più ricca della gamma), garantendo comfort e affidabilità anche nei lunghi viaggi.

Come già detto a inizio articolo, MG presenterà al Salone di Ginevra 2024 il nuovo modello ibrido MG3, sfidando il dominio dell'ibrido in Europa con una batteria più grande e un cambio automatico migliorato. Con una potenza prevista di 176 CV e un prezzo attorno ai 19.000 euro, la MG3 si posiziona come un'opzione accessibile ai consumatori e performante nel mercato automobilistico elettrico e ibrido.