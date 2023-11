I cinesi di Great Wall hanno venduto 70 fuoristrada Tank 700 in soli 55 secondi

Poche settimane fa vi abbiamo svelato il Jetour Travaller, clone cinese del Land Rover Defender: scopriamo oggi il Tank 700 Hi4-T, un mix fra il fuoristrada britannico di cui sopra e il Mercedes-Benz Classe G, i due leader incontrastati della categoria.

In Cina, nell'ultimo anno in particolare, i produttori locali stanno sfornando diversi fuoristrada oltre alle classiche berline, e il Tank 700 è realizzato da Great Wall Motor, marchio in vendita anche nel nostro Paese.

Si tratta di un fuoristrada ibrido plug-in il cui primo lotto, composto da soli 70 esemplari, è andato esaurito in soli 55 secondi presso il Motor Show di Guangzhou, chiusosi ufficialmente nella giornata di ieri.

A differenza di quanto qualcuno potrebbe pensare, il Tank è tutt'altro che economico, visto che è in vendita a circa 700mila yuan, che al cambio fanno più o meno 90mila euro. Nel prezzo sono comunque incluse cinque garanzie a vita fra cui la manutenzione di base, quella sul gruppo propulsore e il servizio di soccorso stradale.

A livello di dimensioni il Tank 700 è lungo 5,1 metri per 2,0 metri di larghezza e 1,9 di altezza, con un passo di 3 metri esatti. Per quanto riguarda la potenza, il nuovo Tank 700 Hi4-T monta sotto il cofano un motore V6 bi-turbo da 3,0 litri con una potenza da 360 cavalli e una coppia di 500 Nm, in aggiunta ad un motore elettrico da 140 cavalli, per una potenza totale quindi di 500 CV. Il tutto è inoltre abbinato ad un cambio automatico a ben nove velocità.

Esteticamente ricorda molto il Classe G, e presenta dei fari rotondi a LED, il portaruota di scorta, e una presa d'aria sul cofano. Troviamo inoltre una barra luminosa a LED nella zona anteriore, oltre ad un'ala sul tetto in fibra di carbonio, che sembra voler imitare la Brabus 850 Widestar, la versione “cattiva” del G 63. A completare il tutto, dei cerchi in lega da 22 pollici con pneumatici Michelin Pilot Sport 4 SUV. Le prime consegne a febbraio del 2024.

Ricordiamo che Great Wall produce anche altri modelli, fra cui la Lightining Ora Cat, che arriverà in Europa all'inizio dell'anno venturo, pronta a sfidare Tesla.