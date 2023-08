I cinesi hanno già copiato il Tesla Semi? La motrice di JAC sembra il clone

Il Tesla Semi, un camion completamente elettrico, potrebbe rivoluzionare l'industria dei trasporti pesanti. Ci sono segnalazioni che suggeriscono che questo produttore cinese abbia sviluppato un veicolo simile al Semi di Tesla, e potrebbe essere destinato alla produzione in serie.

Le foto del camion sono state scattate in una struttura di proprietà di JAC Motors, un produttore cinese che collabora con Volkswagen, che attualmente in Cina non se la sta vedendo bene. Le somiglianze con il Tesla Semi sono evidenti. Partendo dalla forma generale della cabina, le dimensioni sembrano simili con la presenza di un grande parabrezza che si estende attraverso i montanti anteriori ai finestrini laterali. Anche se il camuffamento rende questi pilastri più visibili, se fossero rifiniti come sul Semi, sarebbero più difficili da individuare.

Oltre a ciò, la cabina è degna di nota. Anche se è stata condivisa una singola immagine degli interni, è evidente che il prototipo JAC presenta un sedile centrale, che è simile a quello presente nel Tesla Semi. Inoltre, l'abitacolo sembra essere dotato di due ampi schermi posizionati ai lati del volante, allo stesso modo della controparte di Tesla.

Sebbene i veicoli pesanti e gli autoarticolati siano ben lontani da un processo totale di elettrificazione, sembra che Tesla stia lavorando da un po' di tempo anche nei confronti della mobilità pesante. L'attenzione del mercato cinese verso questi veicoli è la prova inconfutabile che anche per questo settore, un occhio alle nuove frontiere della mobilità sostenibile è una realtà ormai inevitabile.

Resta da capire quanto la Cina stia realmente lavorando in tal senso. Nel frattempo però gli australiani vorrebbero che si evitasse di chiamare i veicoli elettrici "a zero emissioni". Le nuove soluzioni elettriche per il trasporto di merci è ancora in fase embrionale e la guerra dei produttori è appena cominciata.