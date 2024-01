I cinesi di BAIC avvisano gli italiani di Cirelli: 'Solo DR può vendere i nostri modelli' - Aggiornata

Diatriba a distanza fra il colosso cinese BAIC e la casa automobilista italiana Cirelli Motor Company, azienda che è entrata nel mercato lo scorso giugno, mettendo in vendita alcuni SUV interessanti.

EDIT: Cirelli Motors ci ha inviato una nota con smentita in merito alla notizia uscita nelle scorse ore, la trovate subito qui in basso.



"La società Cirelli Motor Company segnala che non vi è alcuna irregolarità nelle sue attività di commercializzazione dei modelli Cirelli 2 e Cirelli 4, contrariamente a quanto dichiarato ed emerso in data odierna alla stampa.



Cirelli Motor Company smentisce, dunque, di aver mai promosso i prodotti Baic SOSTITUENDOSI AL NOME DEL COSTRUTTORE, ma tutte le trasformazioni sul veicolo sono conseguenza di rigorosi controlli effettuati da funzionari tecnici abilitati dal Ministero dei Trasporti Italiano.



Le vetture e i ricambi Baic vengono introdotti in Europa da importatori e la partnership con l’azienda citata non limita la libera commercializzazione dei prodotti regolarmente venduti da Baic ad altri soggetti in Europa.



La normativa Europea prevede, infatti, che il soggetto importatore di prodotti extra UE debba comunicare la denominazione commerciale (in questo caso “Cirelli”) ed il nome del costruttore (in questo caso “Baic”). In totale trasparenza verso la propria clientela e in conformità con le leggi in vigore, Cirelli Motor Company ha sempre dichiarato il costruttore Baic nei modelli 2 e 4, vedi sito internet o carta di circolazione. Essendo veicoli di provenienza cinese, la denominazione commerciale è d’obbligo per legge e la stessa è a favore degli utenti finali che è evidente non possano rivolgersi a Baic-Cina per vizi o difetti, ma che trovano nella Cirelli Motor Company l’interlocutore per qualsiasi problema, difetto o la sola necessità di reperibilità dei ricambi sulle automobili acquistate in tutta la propria rete italiana.



La società Cirelli Motor Company non ha, altresì, bisogno di alcuna autorizzazione da parte di Baic in quanto non ha alcuna volontà di sostituirsi nella denominazione come costruttore. Si limita, infatti, a commercializzare il prodotto assumendosi l’intera responsabilità, come da normativa Europea."



ARTICOLO ORIGINALE: Secondo quanto fatto sapere dall'azienda del gigante asiatico, la Cirelli, casa che ha sede legale a Milano e che sviluppa e assembla veicoli in quel di Bergamo, Alessandria, Verona e Landstuhl, in Germania, non sarebbe autorizzata a vendere le auto di BAIC, azienda che produce anche lo Stone 01, mix fra Defender e Range Rover.

Cirelli importa le vetture cinesi per poi ribrandizzarle, pratica assolutamente legale, presente in tutto il mondo e utilizzata da molte altre case automobilistiche. Uno dei modelli più venduti è senza dubbio la CMC 5, su base Dongfeng Forthing T5 EVO, che monta un motore Mitisubishi 1.5 da 196 cavalli, cerchi in lega da 19 pollici fino a 21, ADAS di livello 2, fari full led e altre chicche, per un prezzo di 33.800 euro.

Sulla vicenda ha però voluto fare chiarezza BAIC, che ieri ha diffuso un comunicato, un po' a sorpresa, spiegando: “Siamo Baic International Development Co., Ltd, una consociata interamente controllata da Baic Motor Corporation Ltd. La nostra azienda è impegnata nella vendita di veicoli a marchio proprio Baic (Baic Brand Vehicles) nel mercato estero. Il nostro indirizzo legale registrato è B2-036, Edificio 1, Piano 2, No. 99 Shuanghe Street, Distretto di Shunyi, Pechino, Cina. Vi scriviamo per informarvi che Baic Intl non ha alcun legame o partnership con Cmc s.r.l.- Cirelli Motor Company”.

Quindi il cuore del discorso: “Siamo venuti a conoscenza che Cmc s.r.l. ha promosso i prodotti Baic sotto un nome diverso e senza la nostra autorizzazione. Ci teniamo a precisare che non abbiamo autorizzato alcuna attività del genere. Abbiamo già comunicato a Cmc s.r.l. di interrompere immediatamente qualsiasi attività relativa ai veicoli prodotti da Baic. Dr Automobiles Groupe e Baic Intl vogliono garantire che i consumatori e tutte le parti interessate siano consapevoli di questa situazione e che i loro diritti e interessi siano tutelati”.

Proprio così perchè la molisana DR, verso cui è stata aperta un'istruttoria lo scorso ottobre, di fatto si muove sul mercato come Cirelli: importa auto dalla Cina, cambia il logo, aggiorna esteticamente le vetture e le rimette sul mercato.

Una strategia che ha portato ottimi risultati a DR, che l'anno scorso ha firmato un contratto in esclusiva con BAIC, per la commercializzazione dei suoi prodotti in Europa. Secondo quanto riferisce Al Volante, il comunicato dei cinesi si riferirebbe ai modelli Cirelli 2 e 4, rispettivamente una crossover e un SUV di 4,6 metri. Siamo in attesa della replica dell'azienda meneghina sulla vicenda.