La cinese Xpeng è pronta a sbarcare in Europa: il 3 febbraio il debutto con due modelli

Ford sta per vendere uno dei suoi stabilimenti a BYD, ma questo non è l’unico costruttore automobilistico cinese interessato a mettere piede nel vecchio continente: Xpeng sbarcherà in Europa il prossimo 3 febbraio, e lo farà con due modelli, una berlina sportiva e un SUV.

Scopriremo tutti i dettagli tra pochi giorni dunque, ma l’immagine pubblicata sui social da Xpeng mostra la silhouette frontale dei modelli G9 e P7, ovvero il crossover e la sedan della gamma, quest’ultima offerta anche in una versione ad alte prestazioni che utilizza un powertrain dual motor e la trazione integrale, per uno scatto da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi e un’autonomia stimata di 470 km nel ciclo WLTP.

I modelli Xpeng dovrebbero dunque arrivare in quattro paesi differenti, e in Norvegia la P7 sarà disponibile anche con un singolo motore e la trazione posteriore, con un’autonomia più generosa, stimata in 530 km. Xpeng aprirà infatti quattro centri dedicati alla vendita e alla manutenzione in zone chiave del vecchio continente.

Il primo centro aprirà il prossimo mese proprio in Norvegia, a Lørenskog, e successivamente verrò affiancata dal centro di Badhowvedorp in Olanda, da quello di Stäket in Svezia e infine quello di Hillerød in Danimarca. A questi primi quattro centri ne seguiranno ovviamente altri nel corso dell’anno, ma intanto Xpeng ha assicurato che ognuno di essi offrirà “la migliore esperienza possibile per il cliente, con particolare attenzione alle ispezioni pre-consegna, post-vendita e riparazioni”.

E a propostio del costruttore cinese, ricordiamo che Xpeng ha promesso due nuove auto elettriche, una delle quali sfiderà Tesla Model Y.