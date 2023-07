Un grande gruppo cinese vuole costruire auto elettriche in Europa

Quando si parla di tecnologia e automobili, quasi tutto ciò che possiamo comprare in Europa viene prodotto in Cina. I prezzi più bassi delle linee produttive risultano più convenienti nonostante le importazioni e le dogane, un grosso gruppo automotive però vuole produrre direttamente nel Vecchio Continente.

Parliamo di SAIC Motor, un gruppo che a molti di voi potrebbe dire poco ma che in realtà sta prendendo sempre più piede anche in Italia. È infatti il gruppo che importa nel nostro Paese le auto MG, sempre più richieste per via del loro alto rapporto qualità/prezzo, non è un caso che la MG ZS sia nella Top 10 delle auto più vendute a giugno 2023 in Italia. A oggi le vetture MG sono prodotte in Cina, prossimamente però le cose potrebbero cambiare.

Incoraggiato dalle ottime vendite del 2022 e del 2023, il gruppo cinese starebbe pensando di rafforzare la sua strategia in Europa e addirittura costruire un nuovo impianto dedicato esclusivamente agli EV. A oggi SAIC Motor (che significa Shanghai Automotive Industry Corporation) è una compagnia della lista Fortune 100 e uno dei quattro grandi produttori cinesi che stanno guidando la transizione elettrica in Asia e in Europa. Nel vecchio continente inoltre il gruppo sta siglando diverse joint venture, pensiamo alla SAIC-Volkswagen per portare le auto del gruppo tedesco ai clienti cinesi (in particolare auto Volkswagen, Skoda e Audi).

In ambito internazionale è famosa la joint venture SAIC-GM-Wuling Automobile, dalla quale è nata - fra le altre cose - la mitica Wuling Mini EV venduta anche senza batteria, la compatta elettrica più diffusa in Cina. Tornando all’Europa, SAIC Motor è già a suo agio nel Vecchio Continente dopo l’acquisto di MG Motor, marchio che è stato totalmente ravviato e rivoluzionato e che in questo 2023 potrebbe vendere più di 1,2 milioni di unità. Arriviamo così alla volontà di produrre direttamente su suolo europeo: il gruppo ha già manifestato la volontà di costruire un impianto nel continente, la location però è ancora sconosciuta. I territori papabili al momento sono la Scandinavia, i Paesi Bassi e la Germania, Paesi chiave per l’evoluzione elettrica. Chissà che l’Italia non abbia qualche chance con la Valle dei Motori...