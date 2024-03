Il governo cinese salva tre case automobilistiche dal tracollo, Aiways compresa

Di recente la UE ha deciso di applicare una stretta attorno alle auto elettriche cinesi importate nel vecchio continente, indagando su eventuali sovvenzioni statali locali e applicando il 20% di tasse sull’import. Si tratta di un inutile spauracchio o c’è davvero un fondo di concorrenza sleale? Beh sentite le ultime novità...

Il punto nodale della faccenda è questo: il governo cinese è estremamente interessato nel sovvenzionare l’industria locale delle auto elettriche, il presidente Xi Jinping in persona crede che la produzione di massa di questi veicoli sia fondamentale per lo sviluppo del Paese. È grazie a questo che aziende come BYD possono dichiarare di avere fondi pressoché illimitati: diverse realtà cinesi dell’automotive elettrico sono continuamente sovvenzionate dal governo cinese, motivo per cui la UE ha paventato una sorta di “concorrenza sleale” nel vecchio continente, con vetture vendute a prezzi più bassi del normale grazie ai fondi governativi cinesi.

La questione è davvero delicata e non sempre il protezionismo geografico è un’ottima soluzione, tanto che Mercedes-Benz pensa che le tasse alla Cina vadano abbassate, non aumentate... Ora però apprendiamo che il governo cinese ha salvato altre case automobilistiche dal tracollo: si tratta di Aiways, Haima e Zhidou. Mentre Haima e Zhidou sono nomi ancora sconosciuti nel vecchio continente, Aiways si era già affacciato in Europa, Italia compresa, dove ha venduto il SUV elettrico U5, da noleggiare persino su Amazon, e ha lanciato il SUV coupé U6. È però qualche mese che non abbiamo notizie del brand, questo perché la produzione era stata sostanzialmente fermata poiché Aiways non era più in grado di pagare i propri operai. Ora però tutto potrebbe ripartire grazie a un nuovo finanziamento governativo, con U5 e U6 che presto potrebbero tornare nelle linee di produzione.

Per quanto riguarda Zhidou Electric Vehicles, invece, si tratta di un’azienda locale che produce perlopiù city car elettriche, la cui produzione si è fermata nel 2019. Ora tutto potrebbe cambiare grazie all’aiuto governativo e al Gruppo Geely, incaricato di rimettere in sesto il marchio. Infine Haima Automobile: dopo tre anni di risultati disastrosi e vendite deludenti, nel 2024 il marchio è tornato a lavorare sostenuto dal governo di Zhengzhou. Haima produce principalmente piccoli bus elettrici.

