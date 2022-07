La Cina ha sviluppato la sua prima auto a energia solare: ricarica 7,6 kWh al giorno

Rispetto a Europa e Stati Uniti, la Cina è rimasta probabilmente un po' indietro per quanto riguarda le auto elettriche alimentate a energia solare. Ora però il Paese asiatico ha mostrato la sua prima vettura a energia fotovoltaica: la Tianjin Solar Car.

Nei mesi passati vi abbiamo mostrato le vetture a energia solare della Lightyear, per saperne di più infatti potete leggere l'articolo Ufficiale la Lightyear 0 con 70 km di ricarica solare al giorno, in Germania inoltre abbiamo visto nascere la Sono Sion a energia solare, prima vettura di questo tipo ad avere un prezzo abbordabile per chiunque.



Ora dalla Cina arriva una vettura fotovoltaica della Tianjin: può ospitare tre persone più il conducente, è lunga 4.080 mm, larga 1.770 mm e alta 1.811 mm con un passo da 2.850 mm. A stupire è soprattutto il peso: appena 1.020 kg, con i pannelli solari di bordo che possono ricaricare fino a 7,6 kWh di energia in giorni assolati.



Le batterie in dotazione hanno una densità da 330 Wh/kg e promettono un'autonomia massima di 74,8 km a una velocità massima di 79,2 km/h. Non una scheggia, insomma, la riduzione delle emissioni però si attesta sui 25 kg per 100 km. La scheda tecnica della Tianjin Solar Car non impensierisce certo i prodotti di Sono e Lightyear, è un buon segno però che anche la Cina si apra a queste tecnologie...