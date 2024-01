La Cina ha superato il Giappone: principale esportatore di auto al mondo nel 2023

Nel grande palcoscenico automobilistico globale, vi è un significativo spostamento di potere. Infatti, gia a partire da fine 2023, la Cina ha sorpassato il Giappone come primo esportatore mondiale di veicoli, lo confermano indicano i dati diffusi dalla Japan Automobile Manufacturers Association (JAMA).

Le cifre del 2023 infatti evidenziano che il Giappone ha spedito oltre 4,42 milioni di veicoli, contro i 4,91 milioni esportati dalla Cina, secondo quanto dichiarato questo mese dalla China Association of Automobile Manufacturers (CAAM). L'ufficio doganale cinese ha addirittura riportato un dato più elevato, pari a 5,22 milioni, evidenziando un impressionante aumento annuo del 57%.

Nonostante le case automobilistiche giapponesi, tra cui la Toyota che si è confermata come la principale azienda mondiale per unità vendute, abbiano una presenza globale con produzioni in vari paesi, la Cina ha consolidato la sua posizione di leader nell'esportazione di veicoli per l'intero anno.

A differenza dei produttori giapponesi, che si sono concentrati sulla produzione in volumi elevati, le aziende automobilistiche cinesi hanno goduto di un boom negli ultimi anni, in gran parte dovuto agli ingenti investimenti (governativi si intende) nel settore delle auto elettriche. In questo ambito, le aziende giapponesi si sono mostrate più caute, preferendo scommettere sulla tecnologia ibrida, con modelli come la pionieristica Toyota Prius.

Un esempio eclatante di questo trend è rappresentato dalla società cinese BYD, che ha recentemente superato Tesla nelle vendite di veicoli completamente elettrici, beneficiando del forte sostegno governativo di Pechino al settore in crescita. Fondata nel 1995 come produttore di batterie, BYD ha successivamente esteso la sua attività alla produzione di veicoli ibridi plug-in e completamente elettrici, competendo con successo con Tesla sia in Cina che in Europa, puntando su politiche di prezzi competitive.