Cina, record di acquirenti donne di Ferrari: che numeri! Nessun'altro Paese si avvicina

In Cina volano le vendite di Ferrari e parte degli straordinari risultati della Rossa lo si deve alle automobiliste. Stando a quanto riportato da Bloomberg, più di un'acquirente su quattro del bolide di Maranello è una donna.

Nel dettaglio il 26 per cento delle vendite totali del produttore italiano di supercar in Cina, ad esclusione di Taiwan e Hong Kong, è stato portato a termine negli ultimi cinque anni dal Gentil Sesso.

Non vi sono numeri precisi circa il dato di vendita totale delle Ferrari, ma in ogni caso si tratta di una percentuale che supera di gran lunga quella degli altri Paesi. Solitamente, almeno per l'Italia, le poche Rosse che circolano in strada sono guidate da uomini, ed è rarissimo vedere la vettura del Cavallino Rampante condotta da una donna.

Come aggiunge Bloomberg, le donne che acquistano una Ferrari in Cina sono di solito dirigenti nel settore della tecnologia, ma anche imprenditrici immobiliari, e ovviamente super ricche. In ogni caso, spiega ancora la fonte, Ferrari non ha voluto commentare tali numeri, ma si tratta di dati che provengono da fonti ritenute altamente credibili.

Benedetto Vigna, ha parlato di miglioramenti per Ferrari in Formula 1, e a Bloomberg ha spiegato, in merito alla questione 'Rosa': “Negli ultimi anni abbiamo assistito a un crescente entusiasmo da parte delle clienti donne per i nostri prodotti e le nostre esperienze, un aumento delle donne che si iscrivono a eventi sponsorizzati dall'azienda come ad esempio la pratica per guidare auto da corsa”.

Nel 2022 Taiwan e Hong Kong hanno rappresentato da sole il 12 per cento del totale delle vendite Ferrari, pari a circa 1.600 vetture piazzate sul mercato, numero che negli ultimi cinque anni è quasi raddoppiato e che si trova al di sopra degli obiettivi della stessa azienda di Maranello.

Alla base di tale successo straordinario del Cavallino Rampante, il fatto che la Cina sia la seconda nazione al mondo, solo dietro gli Stati Uniti, in quanto a numero di miliardari. E a proposito di Ferrari: la FXX Evo ha uno dei suoi più belli di sempre, e queste sono le altre 4 supercar dal sound pazzesco.