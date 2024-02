Cina, pannelli solari record nel 2023: non ne aveva mai istallati così tanti

Nel corso del 2023, la Cina ha compiuto un passo epocale, nell'ambito dell'energia rinnovabile, installando una quantità di pannelli solari senza precedenti nella sua storia, superando non solo gli Stati Uniti ma anche ogni altro paese al mondo.

Questo processo ha permesso alla Cina di raggiungere una capacità installata di energia rinnovabile pari a 1,4 terawatt entro la fine del 2023, posizionandola come leader mondiale nel settore. L'Amministrazione nazionale cinese per l'energia prevede che la sola energia solare rappresenterà 216,9 gigawatt entro il 2023. Il forte investimento nel settore dell'auto elettrica è solo una delle tante strategie con cui Pechino intende affrontare la propria transizione ecologica, quest'anno sarà presentata un'innovativa berlina elettrica da ben 984km di autonomia.

Non solo la Cina ha compiuto progressi significativi nell'energia solare, ma ha anche registrato un notevole sviluppo nell'energia eolica, nella biomassa e nell'energia idroelettrica. Secondo BloombergNEF, il paese ha installato circa il 60% delle turbine eoliche globali nel corso dell'ultimo anno, e la capacità eolica dovrebbe crescere ulteriormente dell'11% quest'anno.

Questo imponente sviluppo delle energie rinnovabili è stato guidato da un aumento degli investimenti, soprattutto nel settore dei veicoli elettrici e dell'energia solare, e ha avuto un impatto significativo sull'economia cinese. Secondo Lauri Myllyvirta del Centro di ricerca per l'energia e l'aria pulita in Finlandia, il settore dell'energia pulita ha contribuito al 40% della crescita del PIL cinese nel corso dell'anno scorso.

Tuttavia, nonostante questi progressi, la Cina continua a confrontarsi con sfide significative legate alla dipendenza dai combustibili fossili, in particolare dal carbone, che attualmente fornisce circa il 59% dell'elettricità del paese e alimenta praticamente tutto il settore industriale. Anche il settore automobilistico ha avuto un forte stop, con il mese di gennaio che ha registrato un -39% delle vendite in Cina. I funzionari cinesi hanno dichiarato che i nuovi impianti elettrici a carbone sono destinati a servire come riserva e che si prevede una diminuzione del consumo di carbone a partire dal 2025.

La transizione verso fonti energetiche più sostenibili sembra essere (nelle loro dichiarazioni) una priorità fondamentale per la Cina, che si è posta l'ambizioso obiettivo di diventare carbon neutral entro il 2060. Come evidenziato da Li Shuo, direttore del China Climate Hub presso il think tank Asia Society di Washington, "la vera sfida per la Cina è liberarsi completamente dalla dipendenza dai combustibili fossili e accelerare la transizione verso un'economia basata su fonti energetiche pulite e sostenibili".