Dalla Cina la mini auto elettrica da 3.500 euro a quattro posti

Qualche tempo fa ha fatto molto discutere l'auto elettrica cinese da 7.500 euro, molto simile nel design a una Smart ForFour EQ, oggi però andiamo ulteriormente al ribasso: sempre dalla Cina arriva la Wuling Hong Guang Mini EV da appena 3.500 euro.

In realtà l'azienda asiatica, che l'ha realizzata in collaborazione con GM, ne ha portato sul mercato due versioni: quella da 3.500 euro (28.800 Yuan) ha una batteria da 9,2 kWh, comunque utile a percorrere 120 km, mentre la top gamma da circa 4.700 euro (38.800 Yuan) ha una batteria da 13,8 kWh, capace di 170 km di autonomia.

La potenza invece è identica in entrambi i modelli, 13 kW, con 100 km/h di velocità massima. Ma parliamo delle sue dimensioni: nonostante sia lunga appena 2,92 metri, larga 1,49 e alta 1,62, può ospitare fino a quattro passeggeri, con i sedili posteriori che vanno abbassati per avere un minimo di bagagliaio - che può raggiungere una capacità di 741 litri.

Di serie la vettura ha un telaio d'acciaio per il 57%, un sistema frenante con ABS + EBD, attacchi Isofix, sensori di parcheggio e un sistema che controlla la pressione degli pneumatici. Per il momento è in vendita solo in Cina ma è un modello che potrebbe sbancare anche nella vecchia Europa...