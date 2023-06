La Cina va all-in sull'elettrico: pronti 66 miliardi di euro di incentivi

La transizione verso l’elettrico ha consentito alla Repubblica Popolare Cinese di reinventarsi come uno dei principali attori nell’industria automobilistica. Oltre all’aumento delle esportazioni, la Cina vede nell’elettrico un’opportunità per trasformare la mobilità del paese.

Il governo cinese ha recentemente annunciato un piano di incentivazione del valore di 520 miliardi di yuan (all’incirca 66 miliardi di euro al tasso di cambio attuale) per promuovere il passaggio a veicoli NEV (New Energy Vehicle). Secondo quanto riportato da Reuters, il governo coprirà fino a 30.000 yuan (circa 3.800 euro) per i cittadini che passeranno ad un veicolo NEV nel 2024 e nel 2025. Attualmente, il governo ha previsto di estendere il bonus fino al biennio 2026/2027, limitando l’importo massimo a 15.000 yan (1.900 euro).

Ma cosa si intende precisamente per NEV? Questa categoria comprende i veicoli completamente elettrici, le ibride plug-in e i veicoli a idrogeno. Da oltre un decennio la Cina investe ingenti risorse nei veicoli elettrici; il pacchetto da 500 miliardi di yuan rappresenta l’iniziativa più ampia mai promulgata dal governo cinese. Probabilmente la decisione è dovuta anche dalla diminuzione di vendite di veicoli NEV registrata a gennaio 2023, con un -8% rispetto all’anno precedente. Il mercato è tornato florido a marzo, molto probabilmente grazie ai tagli di prezzo della gamma Tesla, che hanno innescato un effetto domino nella concorrenza, facendo abbassare il prezzo medio delle elettriche.

Il successo di BYD testimonia come la mobilità cinese stia mutando e di come i brand cinesi possano rivoluzionare il mercato automobilistico mondiale. Nel futuro di BYD c’è anche l’Italia: Everyeye ha visto in anteprima i quattro modelli BYD che giungeranno nelle nostre concessionarie.