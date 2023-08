Dopo la Cina, sarà l'India il nuovo hub automotive di produzione mondiale? Ecco l'indagine

Le principali case automobilistiche mondiali stanno vedendo l'India come un potenziale hub di produzione di veicoli. Il mercato automobilistico indiano sta registrando una crescita della domanda interna senza precedenti, questa si sta inoltre orientando anche sul settore premium, non a caso la nuova Tesla Model 2 sarà prodotta in India.

Questa crescita interna potrebbe spingere le case automobilistiche a sviluppare modelli specifici per il mercato indiano che possano essere esportati anche in altre regioni come Asia, Americhe ed Europa.

Secondo gli analisti, le case automobilistiche non devono più necessariamente progettare modelli entry level per l'India e modelli più evoluti per i mercati globali, poiché il mercato automobilistico indiano si è sincronizzato con le tendenze globali. Questa armonizzazione dei gusti dei consumatori ha reso possibile la produzione di modelli che possono essere apprezzati sia localmente che a livello internazionale. Non è un caso infatti che proprio qualche tempo fa sia saltata fuori anche la primissima Hypercar indiana.

Le esportazioni di auto dall'India sono in aumento e stanno già superando alcuni dei principali rivali del sud-est asiatico. Nel corso dell'ultimo anno fiscale, l'India ha esportato oltre 662.000 unità di veicoli, registrando un aumento del 14%. Questo trend è guidato dalla crescente domanda di veicoli di fascia media e alto di gamma da parte dei conducenti indiani, inclusi SUV e berline più costosi.

Le case automobilistiche stanno esplorando nuove opportunità di esportazione dall'India, sfruttando sia i vantaggi competitivi in termini di costi sia la capacità di produzione locale. Molti produttori stanno investendo in nuovi modelli e nell'espansione delle operazioni di produzione per soddisfare questa crescente domanda. L'obiettivo è trasformare l'India in un importante hub di produzione e un esportatore di veicoli a livello globale.