La Cina sta esportando così tante auto nel mondo che ha finito le navi cargo

Le case automobilistiche cinesi stanno affrontando una carenza di navi disponibili per il trasporto di automobili nuove. La crescente domanda ha portato all'ordine di un gran numero di nuove navi, con un notevole aumento dei costi di noleggio. Qualche tempo fa vi avevamo anche parlato della grande espansione industriale dell'India.

BYD, ad esempio, in previsione della sua espansione in Europa, sta investendo quasi 600 milioni di dollari complessivi per acquisire sei delle navi per il trasporto di automobili più grandi mai costruite, con la consegna prevista nei prossimi tre anni.

Alcuni sostengono che il mondo dipenda sempre di più dalle auto economiche prodotte in Cina. A ragion di questo, afferma un nuovo rapporto, vi sarebbe un incremento significativo delle esportazioni di veicoli cinesi. La crescente richiesta di automobili provenienti dalla Cina ha superato l'offerta di navi disponibili per esportare questi veicoli nuovi.

Per quanto riguarda il mercato interno cinese, questo tarda ancora a riprendersi dopo la pandemia per via delle politiche zero Covid che il governo cinese ha messo in atto. Soluzioni simili per quanto possano sembrare efficaci, di certo non hanno brillato in termini di efficienza. Il costo sociale di misure così restrittive si è riversato sulla fiducia dei consumatori verso il mercato interno che ancora vede una domanda ancora molto contratta.

Le case automobilistiche cinesi stanno espandendo le loro esportazioni in molte regioni del mondo. In Russia, ad esempio, molte case automobilistiche occidentali si sono ritirate a causa della situazione in Ucraina, consentendo alle marche cinesi di acquisire significative quote di mercato, in seguito soprattutto (lo dobbiamo evidenziare) agli accordi specifici che Pechino ha preso con Mosca.

E' nel sud-est asiatico, in Sud America e in Messico però che i marchi cinesi stanno facendo progressi notevoli con i loro prodotti. Ad esempio, in Messico, il modello Chevrolet Aveo si basa su una vettura Wuling rinominata, grazie alla partnership tra SAIC e General Motors. Secondo Volkswagen la Cina sarebbe avanti rispetto all'Europa di 2-3 anni sulle infrastrutture per EV.

Un mercato dove la Cina fa (e farà) fatica è quello degli Stati Uniti, che rappresenta ancora una sfida significativa per le case automobilistiche cinesi. Le tariffe imposte durante l'era Trump (e perpetuate dall'amministrazione Biden) sulle auto cinesi, sia a combustione interna che elettriche, hanno reso difficile l'accesso al mercato.