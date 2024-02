In Cina è in corso una guerra dei prezzi 'sanguinosa': le PHEV costano meno delle ICE

Le aziende automobilistiche cinesi stanno stabilendo i prezzi dei loro veicoli ibridi plug-in al di sotto la soglia psicologicamente significativa dei 100.000 yuan, scatenando una competizione sui prezzi nel mercato cinese. L'ultimo esempio è la prossima Qin Plus DM-i che costerà (al cambio) meno di 10.000 euro.

Questo fenomeno ha portato i veicoli ibridi plug-in a essere ora più convenienti rispetto alla concorrenza alimentata da motori a combustione interna. Attualmente, quattro produttori automobilistici offrono veicoli al di sotto di questa soglia di prezzo cruciale. SAIC-GM-Wuling, una joint venture tra General Motors e aziende totalmente cinesi come Changan, Neta e BYD; con quest'ultimo che sta emergendo come un protagonista chiave in questo contesto (anche nell'elettrico), con la prospettiva di diventare il principale produttore mondiale di veicoli elettrici nel corso dell'anno.

Il primo a infrangere il tetto dei 100.000 yuan infatti, è stata proprio BYD, proprio con il modello Qin Plus DM-i di cui vi abbiamo parlato in apertura. Il prezzo di questo veicolo è stato recentemente abbassato del 20%, portandolo ora a partire da 79.800 yuan (10.200 euro circa al cambio attuale).

Seguendo l'esempio, SAIC-GM-Wuling ha ridotto il prezzo della sua berlina ibrida Xing Guang a 99.800 yuan (12.800 euro circa al cambio attuale), mentre Changan ha abbassato il prezzo del SUV Qiyuan Q05 PHEV a 73.900 yuan (poco più di 9.400 euro al cambio attuale). Anche Hozon ha ridotto il prezzo del suo SUV Neta X a 99.800 yuan (ovvero 12.800 euro al cmabio atuale).

Queste riduzioni di prezzo stanno rendendo gli ibridi plug-in una scelta più competitiva rispetto ai veicoli a combustione interna, offrendo un'alternativa attraente sia in termini di prestazioni che di prezzo. Ad esempio, la Toyota Corolla, che secondo il brand giapponese sarebbe l'auto più venduta nel mondo, ha un prezzo di partenza di 122.800 yuan (15.700 euro). La concorrenza europea di Volkswagen offre la sua Lavida, una berlina simile alla Jetta, parte da 94.000 yuan (12.000 euro) in Cina.