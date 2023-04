In Cina è in corso una guerra dei prezzi sulle auto elettriche, e non è una bella notizia

In Cina è in corso una guerra dei prezzi nel settore delle auto elettriche e in generale dell'automotive, senza precedenti. Da Tesla, passando per Volkswagen, e arrivando fino a BYD, sono molte le aziende che da gennaio ad oggi hanno ridotto notevolmente i prezzi delle proprie vetture.

Se da una parte per il consumatore potrebbe rappresentare un'ottima notizia riuscire ad acquistare un'auto in forte sconto rispetto a solo poche settimane prima, dall'altra per il mercato stesso tale corsa al ribasso non viene vista affatto di buon occhio.

Le aziende cinesi di auto hanno invaso il mercato negli ultimi tempi, in particolare con l'esplosione degli EV, e a molti analisti tale situazione ricorda da vicino quanto accaduto nel 2015 sempre in Cina, quando all'epoca dell'esplosione degli smartphone vi erano almeno un centinaio di produttori, che poco tempo dopo si ridussero a tre o 4 grandi marchi.

Oggi tutti vogliono produrre auto elettriche, come ad esempio Xiaomi, che ha presentato la Modena, e sul mercato si sta affacciando anche Evergrande, il più grande gruppo immobiliare del Paese. Utilizzando un'espressione che renda subito l'idea, tutti vogliono salire sul carro dei vincitori, ma il rischio è che a breve saranno in molti a leccarsi le ferite.

Per conquistare più clienti possibile le aziende stanno promuovendo sempre più sconti, ma se da una parte vi sono aziende con le “spalle larghe” come ad esempio le sopracitate Volkswagen, Tesla e BYD, che possono permettersi delle riduzioni, dall'altro ciò non giova alle startup o alle piccole case automobilistiche.

"La gravità di questo ciclo di riduzioni dei prezzi è qualcosa che non ho mai visto", ha affermato Tu Le, amministratore delegato della società di consulenza di Pechino Sino Auto Insights, che ha lavorato nell'industria automobilistica in Cina e negli Stati Uniti per 25 anni.

C'è il rischio quindi di essere arrivati già ad una saturazione del mercato in Cina? Difficile dirlo, ma è certo, secondo gli addetti ai lavori, che i tagli di prezzi proseguiranno anche nei prossimi mesi, fino probabilmente ad un punto di non ritorno.

"Alla fine, le aziende con piccole vendite o tecnologia scadente saranno facilmente eliminate", ha spiegato Cui Dongshu, segretario generale della China Passenger Car Association. Se da una parte quindi la Cina è in grado di produrre auto come la BYD Seagull, bella, economica e con le batterie al sodio, dall'altra questa corsa al mercato dell'auto rischia di creare un vortice da cui sarà davvero complicato uscirne.