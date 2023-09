La Cina alla conquista del mercato auto europeo? Da sola forse non può farcela...

L'industria automobilistica cinese è in espansione e cerca di competere con i marchi occidentali in tutto il mondo, ma un nuovo studio indica che la percezione negativa potrebbe ostacolare la crescita delle vendite. Inoltre è in corso uno scontro tra la Cina e l'Europa per finanziamenti dello stato cinese ai produttori.

Mentre i consumatori cinesi e quelli di molti paesi in via di sviluppo sono più aperti a marchi automobilistici cinesi, i paesi occidentali sviluppati rimangono scettici. Questa negatività non è più basata sulla qualità inferiore delle auto cinesi, ma piuttosto sull'intenzione di proteggere le industrie locali e l'occupazione, il che ha portato all'analisi di tariffe da parte dell'UE sulle importazioni cinesi.

Per una casa automobilistica cinese che mira a conquistare il mercato globale, ci sono diverse strategie da adottare. Un esempio riuscito è MG, di proprietà della SAIC, che ha affrontato con successo i mercati occidentali. MG produce auto in Cina ma porta un marchio occidentale noto, unendo berline tradizionali per i clienti cinesi e SUV compatti per i compratori internazionali. Questa strategia ha contribuito a far crescere le vendite di MG da 75.000 unità nel 2015 a 450.000 nel 2022.

Altre case automobilistiche occidentali come Lotus e Volvo sono state acquisite da aziende cinesi, e potrebbero esserci ulteriori acquisizioni per guadagnare riconoscimento e fiducia nei mercati di esportazione. Inoltre, si prevedono collaborazioni tecnologiche e infrastrutture di ricarica con marchi cinesi nei mercati occidentali. Queste strategie aiutano le case automobilistiche cinesi a espandersi globalmente e a superare le barriere di percezione nei mercati occidentali.

Da un recente studio invece, per via della stretta di molti paesi europei ai bonus per le auto elettriche, l'offerta cinese composta da prezzi molto competitivi potrebbe prendere sempre più piede.