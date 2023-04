In Cina le auto elettriche costano il 33% meno delle termiche: perchè da noi no?

In Cina le auto elettriche sono ormai una realtà. Con largo anticipo rispetto al ban dell'Ue di benzina e diesel per il 2035, dalle parti di Pechino gli EV hanno ormai surclassato le auto termiche, e ciò ha permesso di rendere l'industria dell'auto locale fra le più importanti al mondo.

Basti pensare che nel 2022 due auto vendute su tre sono state prodotte in Cina o comunque erano di marca cinese, e secondo gli analisti tale predominio dovrebbe proseguire almeno fino alla fine del decennio.

Ma come ha fatto Pechino ad ottenere questo risultato che fino a soltanto pochi anni fa sarebbe stato impossibile? Al di là dei vantaggi geologici che permettono ai cinesi di essere ad oggi i primi produttori di batterie al mondo, la Cina ha deciso di puntare sulla quantità, a differenza invece dell'Europa e degli Stati Uniti dove l'auto deve essere redditizia in termini di prezzo.

Se potessimo incrociare i dati di vendita degli EV del Vecchio Continente e della Cina, vedremo da una parte una curva che stenta a crescere con auto dal costo medio piuttosto alto (l'Europa), dall'altra, una curva che schizza verso l'alto con vetture dal costo al ribasso (la Cina).

Una rivoluzione che ha origini lontane quella cinese visto che è dal 2017 che nel paese asiatico gli EV costano di meno rispetto alle auto con motore a benzina e diesel, toccando il minimo storico nel 2022, leggasi 31.829 euro di media. In Europa tale cifra è invece di 55.281 euro, con l'auto elettrica che costa il 27% in più rispetto ad un equivalente termico.

La Cina è stata avanguardista in tal senso, inondando il mercato di city car di segmento A o B, ma anche piccoli crossover, con batterie di dimensioni contenute e quindi dal prezzo più basso. Il risultato è che oggi un EV costa in Cina il 33 per cento in meno di un'auto a benzina, già, avete capito bene, il 33 per cento in meno, da non crederci.

Ovviamente i produttori europei non sono dei folli e degli sprovveduti, visto che la Cina ha dalla sua una riserva importantissima di metalli e capacità di raffinare il litio al momento non disponibili nel Vecchio Continente, e ciò le permette di tenere i prezzi più bassi rispetto alla concorrenza.

Anche il costo della manodopera è inferiore a Europa e Usa, senza dimenticarsi dei lauti incentivi statali. Se poi ci aggiungiamo anche gli standard di sicurezza, che in media sono più permissivi rispetto ai nostri, ecco spiegato il perchè le auto elettriche cinesi possono essere vendute anche al di sotto dei 10mila euro, mentre in Italia, vedendo le 5 auto elettriche meno care, il minimo è di 21mila euro.