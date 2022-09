Dalla Cina potrebbe arrivare un mini Ford Bronco elettrico firmato Baojun: ecco il teaser

Per chi non lo conoscesse, Baojun è un marchio di proprietà della SAIC-GM-Wuling Automobile che in queste ore ha pubblicato un video teaser di un interessante mini-SUV con powertrain elettrico e un look che ricorda molto da vicino le forme del Ford Bronco da poco sbarcato anche in Europa. Ancora non ha un nome, ma ecco quello che sappiamo.

Quello che salta subito all’occhio è il design del veicolo che strizza l’occhio a tutti quei fuoristrada con la F maiuscola, caratterizzati dal look “scatoloso” come il Land Rover Defender, il Ford Bronco o il Suzuki Jimny. E in questo nuovo veicolo può essere definito come una fusione degli ultimi due, dal momento che le forme e il colore del prototipo sono analoghe al Bronco, ma con delle dimensioni molto simili al Jimny.

Ci sono però altri elementi del design ispirati ad altre vetture, come la griglia frontale che adotta un disegno simile a quanto visto sulla Honda E elettrica, anche se al posto dei gruppi ottici circolari, la Baojun adotta quattro LED sovrapposti per lato. Le specifiche sono ancora sconosciute, ma stando ai rumors che circolano attorno a questo veicolo, sembra che nasconda un powertrain dual motor che offre 109 CV, accoppiato ad una batteria da 31.9 kWh, che dovrebbero permettere una percorrenza superiore ai 300 km con una singola ricarica.

Infine, stando a quanto riportato da Car News China, il mini fuoristrada elettrico di Baojun dovrebbe palesarsi nel corso del Guangzhou Auto Show 2022 che si terrà il prossimo novembre.