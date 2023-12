Cina, nel 2024 un'auto elettrica con 984 km di autonomia e un tempo di ricarica record

La Cina è pronta a stravolgere il mercato delle auto elettriche mettendo sul mercato una vettura dall'autonomia record e soprattutto con dei tempi di ricarica altrettanto impressionanti.

Il riferimento è alla società CATL, acronimo di Contemporary Amperex Technology Limited, che ha prodotto una nuova piattaforma per veicoli elettrici con un'autonomia di ben 984 chilometri.

Ma non finisce qui perchè con tale “sistema” nel giro di cinque minuti di ricarica si coprono ben 300 km, un'autonomia maggiore della capacità totale di molte vetture green in circolazione.

Il CATL Integrated Intelligent Chassis (CIIC) ha le sembianze di un gigantesco skateboard con delle batterie integrate, i motori elettrici, il sistema di sospensione e tutti i vari componenti necessari.

Secondo quanto specificato da Car News China tale sistema è stato realizzato in accordo con Hozon Auto, un'azienda cinese di automobili che possiede il marchio Neta EV.



Le due società lanceranno quindi un nuovo modello di auto basato sul CIIC l'anno prossimo, indicativamente nel terzo trimestre del 2024 (fra l'1 luglio e il 30 settembre), e anche se non è ben chiaro di cosa si tratti non è da escludere che possa trarre ispirazione dal concept Eureka 03 (nella foto in copertina presa da Wikipedia) svelato al salone di Pechino del 2020 e che ha l'obiettivo di contrastare la Tesla Model 3, di recente svelata nel nuovo modello.

Stando a quanto fatto sapere dai cinesi, l'autonomia di 984 chilometri è stata raggiunta con un'efficienza del pacco batteria del 75 per cento, con un intervallo che diminuisce del 30 per cento nel caso in cui le temperature dovessero scendere a -7 gradi centigradi. E' infatti noto e risaputo che in media le auto elettriche perdono il 30% di autonomia in inverno, anche se alcuni marchi sembrano comportarsi meglio degli altri.

Ovviamente si tratta di dati e cifre che sono state verificati solamente da CATL, comunicati dal capo scienziato Wu Kai, e fino ad ora nessuno di esterno ha potuto confermare questi numeri, ma nulla lascia pensare che si tratti di un semplice annuncio sensazionalistico che non gioverebbe affatto all'immagine della stessa CATL, aziende leader nel mondo per quanto riguarda le batterie per le auto elettriche.