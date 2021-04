Ciclomotori venduti su eBay e Amazon come e-bike e monopattini: bloccata la vendita

Per essere omologati, e dunque circolare sulle nostre strade, anche e-bike e monopattini elettrici devono rispettare determinati parametri, come ad esempio non superare i 25 km/h. Online invece è possibile acquistare di tutto, ora però la Procura di Milano ha bloccato la vendita di ben 8 modelli differenti.

Non è la prima volta che parliamo di monopattini non omologati, poco tempo fa un modello in grado di superare i 70 km/h è stato sequestrato dai vigili urbani di Sanremo. Oggi invece, come anticipato sopra, la Procura di Milano ha bloccato la vendita nel nostro Paese di 8 modelli non omologati regolarmente in vendita su alcuni famosi siti di e-commerce - che però non sono stati coinvolti nella vicenda.

Chiariamo subito che non è illegale vendere modelli simili, possono essere regolarmente utilizzati in aree private, strade di montagna sterrate e così via, il problema dunque sarebbe a monte, nella descrizione di questi oggetti, venduti come monopattini elettrici e non come ciclomotori, dunque con obbligo di assicurazione, targa, casco e quant’altro. I modelli sono così spariti dalle pagine di Amazon, eBay e Alibaba.

Il reato contestato alle aziende che vendevano i prodotti è di tentata frode in commercio nei confronti di ignoti, poiché i proprietari di queste società non sono ancora stati rintracciati. Gli e-commerce invece hanno soltanto prestato i loro spazi, dunque non sono perseguibili. Alcuni di questi monopattini offrivano addirittura un sedile, altro elemento vietato dal codice; coinvolte anche alcune biciclette elettriche, vendute senza i pedali e con acceleratore, dunque non più classificabili come e-bike.