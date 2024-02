Chrysler, un nuovo SUV elettrico nel 2025: c'è la conferma del brand

Chrysler ha confermato ufficialmente l'intenzione di introdurre un SUV completamente elettrico nel 2025, che si aggiungerà alla sua gamma di veicoli. Questo nuovo SUV sarà un crossover, probabilmente basato sulla piattaforma della Jeep Wagoneer S.

L'azienda prevede di lanciare questo misterioso SUV elettrico nel 2025, che si baserà sulla piattaforma STLA Large. Questo offrirà un'alternativa elettrica nell'ampio portafoglio di Chrysler, mantenendo al contempo uno stile distintivo e moderno. Chrysler Pacifica, l'unico modello attuale più vicino a un SUV di Chrysler, riceverà un aggiornamento per rimanere competitiva sul mercato. La variante ibrida plug-in del minivan, che ha registrato un aumento significativo delle vendite nel 2023, probabilmente rimarrà in gamma, e potrebbe essere considerata anche una variante completamente elettrica.

Pare dunque che il brand americano si stia sempre più concentrando sui suoi veicoli di grandi dimensioni, probabilmente in ritardo rispetto alla domanda di mercato sempre più rivolta verso suv e pick up (quest'ultimi negli Stati Uniti). Chrysler sta lavorando attivamente per rinvigorire il marchio e guardare al futuro. Ciò includerà non solo l'introduzione di veicoli elettrici, ma anche il rinnovamento dei modelli esistenti (come nel caso della Pacifica che sì, avrebbe proprio bisogno di una rimodernata) per mantenere la gamma fresca e interessante per i clienti.

Dunque, Chrysler è determinata a rinnovare il proprio marchio e a offrire veicoli di qualità che soddisfino le esigenze dei consumatori moderni. Con l'introduzione di un SUV elettrico e l'aggiornamento della Pacifica, l'azienda si prepara al futuro. Tempo fa vi abbiamo addirittura parlato di un prototipo di sistema di infotainment di Chrysler che includerebbe un display lungo ben 95cm e che occuperebbe tutto il cruscotto anteriore, speriamo che il marchio lavori bene anche sul software.