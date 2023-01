Chrysler presenta Synthesis, sistema di infotainment con uno schermo da 95 cm

Chrysler presenta la sua nuova tecnologia di infotainment pensata per le auto del Nord America di prossima generazione. Basata sulla nuova piattaforma per veicoli elettrici di Stellantis chiamata STLA, prevede degli schermi di notevoli dimensioni che coprono l'intero cruscotto, oltre a molte altre tecnologie.

La “gioielleria” verrà mostrata da Chrysler in occasione del Consumer Electronics Show (CES) 2023, che si terrà a Las Vegas a partire da domani, 5 gennaio, e che si chiuderà il prossimo 8 gennaio. Il cockpit, mostrato senza carrozzeria ma di fatto “nudo”, si chiama Chrysler Synthesis e prevede un display da ben 37,2 pollici, leggasi 94,4 centimetri, disposto su due grandi sezioni di vetro che coprono l'intero cruscotto. Attraverso la tecnologia di AI avanzata, l'azienda americana ha fatto sapere che il suo sistema apprenderà dalle preferenze del proprietario dell'auto nel tempo, favorendo quindi le sue scelte e nel contempo anticipandole.

Saranno inoltre previsti dei continui aggiornamenti del software, di modo che lo stesso rimanga sempre al passo con i tempi. Il sistema prevedrà anche un assistente virtuale che sincronizzerà tutti gli aspetti della giornata dell'automobilista: lo stesso potrà lavorare in auto, consultare il calendario, scoprire nuovi percorsi, trovare i parcheggi e le postazioni di ricarica, connettersi a una smart home ed effettuare shopping online. Presente la guida autonomia di livello 3 e ciò permetterà ai conducenti di togliere le mani dal volante e nel contempo gli occhi dalla strada, grazie alla tecnologia STLA AutoDrive.

A livello di materiali, nell'abitacolo faranno bella mostra elementi pensati per l'ambiente come ad esempio la plastica riciclata, ma anche l'esclusione delle cromature e i sedili vegetali, senza dimenticarsi del cruscotto in erica e del pavimento in noce che danno all'auto un tocco di classe e di lusso. Da segnalare, infine, le modalità Chill, Zen e Fun, che permetteranno agli occupanti dell'auto di creare la propria musica mentre l'auto è in fase di guida autonoma. Il nuovo sistema di infotainment dovrebbe essere introdotto da Chrysler nel 2025, quando verrà messo in commercio il primo veicolo full electric dell'azienda.

C'è quindi grande attesa per vedere in azione la nuova tecnologia smart della casa automobilistica americana, e fra gli appuntamenti imperdibili del CES anche la novità DEE di BMW, quello che dovrebbe essere un nuovo assistente intelligente esclusivo della casa bavarese. Fra le novità più attese di Las Vegas anche gli incredibili pannelli carrozzeria di Magna che cambiano forma.