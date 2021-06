Questa Chrysler Crossfire è pronta per il Time Attack: l'alettone è assurdo

La Chrysler Crossifire, un modello prodotto tra il 2003 e il 2007 dalla casa automobilistica statunitense, non ha riscontrato un grande successo in termini di vendite. Questo però non significa che la macchina non abbia dei fan piuttosto accaniti, e il proprietario dell'esemplare visibile in calce è sicuramente tra questi.

L'immagine è stata condivisa su Reddit circa quattro giorni fa, dopo che il conducente l'aveva parcheggiata a bordo strada in una città degli Stati Uniti non meglio specificata. A quanto, per le sue modifiche, pare che il proprietario si sia ispirato agli assurdi bolidi da Time Attack, i quali posseggono configurazioni estreme per ottenere tempi sul giro da mani nei capelli.



In tal senso il colossale alettone posteriore è assolutamente perfetto allo scopo e lo scatto, seppur leggermente sfocato, lascia intendere che sia stato imbullonato direttamente al telaio della Crossfire, per cui si è rivelato necessario rimuovere il paraurti posteriore.



Da parte nostra non possiamo essere sicuri dell'obiettivo finale dell'automobilista, ma non è da escludere a priori il fatto che i ritocchi abbiano una funzione puramente estetica. L'assenza di un'immagine frontale non ci permette di scendere maggiormente nel dettaglio ma, dato che la fiancata appare completamente di fabbrica, propenderemmo per l'ultima ipotesi.



Avviandoci a chiudere vogliamo menzionare una soluzione tecnica forse non nota a tutti: la Chrysler Crossfire si basa sulla piattaforma R170 impiegata per la prima generazione di Mercedes-Benz SLK, e in effetti non è una vera e propria sportiva purosangue.



Al giorno d'oggi Chrysler sta vivendo (già da tempo) un periodo non propriamente felice se guardiamo alle vendite ed ai risultati economici. Le speranze per il marchio sono poche, ma è possibile che la creazione del colosso di nome Stellantis possa salvare la situazione assicurandole un futuro magari non straordinario, ma comunque importante.



In ultimo facciamo un passio indietro nel tempo mostrandovi la Chrysler Turbine Car: un folle prototipo a turbina messo in vendita di recente.