Chry iCar V23, debutta il fuoristrada in collaborazione con la sussidiaria di Xiaomi

In Cina si progettano senza sosta nuove auto; auto elettriche ovviamente... Già, perché la transizione EV sembra possa trasformarsi in una sorta di assist alla produzione del Dragone, o questo è quello che temono in molti. Allora si cerca di abbracciare qualsiasi segmento, anche quello dei SUV/crossover compatti. Ecco Chry iCar V23, ma cosa c'entra Xiaomi?

In un prossimo futuro tutte le automobili circolanti per le strade, anche quelle europee (e anche quelle italiane) rischiano di essere solamente di produzione cinese? Un rischio che incute molto timore, e la causa sarebbe la transizione elettrica del settore dell'automotive. In Cina la visione è completamente differente, e così mentre nel Vecchio continente i brand si ritrovano impantanati in una crisi di difficile risoluzione, nel Paese guidato da Xi Jinping si vive l'atmosfera opposta.

Politica (e politiche produttive) a parte; in Cina le aziende, da quelle più tradizionali (come il colosso BYD) alle nuove startup, cominciano a produrre i propri progetti elettrificati a quattro ruote, cercando di coprire tutti i segmenti automobilistici, per realizzare così una proposta completa; e chissà, magari con l'obiettivo di sbarcare anche in Europa (e negli USA).

Ed è proprio in questo fermento che nasce Chry iCar V23, si tratta di un crossover super compatto (dimensioni: 4220/1915/1845 mm) nato in grembo alla nuova filiale di Xiaomi, Zhimi Technology, una giovanissima filiale fondata nel 2014 come azienda hardware che progetta e sviluppa elettrodomestici smart (nel frattempo Xiaomi è lanciatissima sulle auto elettriche: dopo la SU7 Xiaomi è già al lavoro sul nuovo SUV SU8: sarà così?).

Questo dettaglio dice molto del progetto cinese che punta molto sulla produzione automobilistica, spingendo anche aziende specializzate in altri settori a spostarsi sull'automotive; cosa che non ha funzionato per Apple (L'auto elettrica di Apple è ufficialmente morta, ingegneri spostati sulla IA).

Chry iCar V23, dunque, è un modello a ruote alte caratterizzato da volumi squadrati, dimensioni ridotte e interni ultra minimalisti, in cui la tecnologia ha una valenza fondamentale. L'auto dovrebbe essere presentata il prossimo 12 aprile, per poi essere lanciato nella seconda metà del 2024.

