Christine GZ, ecco chi è la pilota rally destinataria delle battute di Bobbi e Valsecchi

La vicenda di Bobbi e Valsecchi sospesi da Sky dopo il commento nei confronti di una ragazza, ha fatto il giro del web. La diretta interessata, Christine GZ, ha replicando dicendo di non essersi sentita offesa, e ciò ha alimentato la polemica, soprattutto da parte di chi ha giudicato esagerata la bufera esplosa sul web questa settimana.

Ma chi è Christine GZ? Si tratta di una giovane ragazza italo-spagnola che vive nel territorio iberico, precisamente alle Canarie, ma i cui genitori sono italiani. In passato ha vissuto a Perugia e a Varese e quando si è trasferita in Spagna ha scoperto l'amore per le corse.

Ha quindi deciso di trasformare la passione in un lavoro e oggi compete nel campionato Extreme E, il torneo riservato ai fuoristrada elettrici, nato da un'idea di Alejandro Agag, già fondatore della Formula E. Christine corre precisamente per il team del noto dj house Carl Cox, la “Carl Cox Motorsport”.

Nonostante qualcuno potrebbe storcere il naso pensando ad una giovane ragazza in un mondo dominato dagli uomini, (fra cui Nasser Al Attiyah, cinque volte vincitore della Dakar), Christine GZ si difende alla grande e durante l'ultima uscita in Scozia è salita sul podio insieme al compagno di squadra Timo Scheider.

Ma Christine ha mai subito delle molestie pesanti da quando è diventata pilota? «Mi fanno sempre questa domanda – ha spiegato al Corriere della Sera - e io dico di no. Come in tutti i settori lavorativi c’è chi fa un commento che magari può dar fastidio, o altro, però io non ho mai avuto problemi. Ho sempre avuto un buon rapporto con todo el mundo».

Christine Zonca, questo il nome all'anagrafe, è nata il 22 luglio del 1993, (quindi il prossimo mese compirà trent'anni), in India, dove ha vissuto per 8 anni, prima che la famiglia si trasferisse in Italia e poi a Tenerife.

Durante gli studi ha conseguito la laurea in tecnologia degli sport motoristici presso la Birmingham City University., e dopo aver lavorato in un garage del vicino ha acquistato il suo primo telaio appartenente ad una Golf del 1988 per poi virare su una Corolla Rally dell'89, che la stessa ha soprannominato “Lolla”.

Il primo titolo è arrivato nel 2014, la vittoria del Campionato assoluto delle Canarie, mentre due anni dopo ha fatto parte della prima squadra tutta al femminile che ha gareggiato nel campionato del mondo rally.