Christian von Koenigsegg svela il sound della Gemera: è ancora in sviluppo, ma fa paura!

Pochi giorni fa Christian von Koenigsegg ci ha portato in giro per la sua azienda, mostrandoci quello che si nasconde dietro le quinte del marchio svedese, mentre oggi ci delizia con alcuni minuti in compagnia del primo prototipo guidabile della Koenigsegg Gemera.

Nelle fasi iniziali del filmato, la protagonista del video è in ottima compagnia, con i rispettivi prototipi utilizzati per lo sviluppo della Jesko e della Nevera, ma la nostra attenzione è dedicata alla Gemera, l’hypercar a quattro posti svelata nel 2020, che finalmente si avvicina al suo debutto.

Può apparire strano avvicinare il termine hypercar con quattro posti a sedere, ma con i numeri che mette in gioco, non si potrebbe definirla diversamente. Sotto al cofano batte infatti un cuore 3 cilindri twon-turbo da 2.0 litri, a cui si affiancano tre motori elettrici, uno sull’asse anteriore e due su quello posteriore, per una potenza totale di 1700 CV e un’assurda coppia massima di 3500 Nm, che le permetteranno di raggiungere i 100 km/h in 1,9 secondi continuando la sua corsa fino ai 400 km/h.

Inoltre, la batteria con cui viene equipaggiata permette anche di utilizzarla in versione full electric, con una percorrenza massima di 50 km e prestazioni comunque fuori dal mondo, che anche in questa condizione le permettono di raggiungere i 300 km/h in scioltezza. Questo esemplare però, è soltanto un primo prototipo che i tecnici stanno utilizzando per la messa a punto e lo sviluppo del modello finale.

Infatti, allo stato attuale delle cose, il suo propulsore non può andare oltre i 4.500 giri/min, ma nella versione finale la zona rossa dovrebbe arrivare attorno agli 8.500 giri. Ciò nonostante, Christian von Koenigsegg ha voluto fare un piccolo giro di prova a bordo della sua ultima creatura, dandoci così modo di ascoltare il sound in anteprima, e se il buongiorno si vede dal mattino, la Gemera sembra già pronta a prendersi un posto tra le vetture musicalmente più memorabili.