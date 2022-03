Christian Von Koenigsegg ci porta in giro per la fabbrica dove nascono le sue auto

Koenigsegg produce alcune delle auto più assurde del pianeta, ma il suo fondatore, Christian Von Koenigsegg, è anche una delle persone più disponibili che esistano, tanto da permettere ad uno youtuber di documentare quello che si “nasconde” nella fabbrica del costruttore svedese, per di più facendo da guida durante la visita.

E proprio grazie al video caricato da Mr JWW possiamo unirci anche noi alla visita guidata di una delle fabbriche automobilistiche più blasonate. i primi minuti del filmato si aprono nell’ufficio di Christian, dove tra le tante cose spicca il primissimo modellino in argilla verniciato che visualizzava quella che sarebbe diventata la prima supercar del brand.

Successivamente raggiungiamo la “dyno room”, ossia il banco prova dedicato in particolare ai motori, capace di resistere ai soprusi dei cuori meccanici delle belve svedesi gestendo fino a 2.000 CV di potenza e 2.000 Nm di coppia, ma il CEO ha poi aggiunto che stanno mettendo a punto un nuovo banco prova in grado di gestire addirittura 3.000 CV, e se vi steste chiedendo quale fosse il motore al banco durate il filmato, ebbene si tratta del V8 da 5.1 litri della Jesko.

Christian ha poi spiegato che l’attuale dyno room viene anche utilizzata per testare il loro rivoluzionario carburante Vulcanol, ottenuto dal recupero della CO2 prodotta da vulcani semi-attivi, che successivamente viene trasformata in metanolo. Ma la visita prosegue per tanti altri minuti, dove si possono ammirare un sacco di altre cose.

Prima di tutto un prototipo della prossima hypercar del brand, la Gemera, ma anche altre chicche che fanno parte del continuo processo di ricerca e sviluppo svolto dall’azienda, come il nuovo motore elettrico di Koenigsegg da 340 CV e solo 30 kg di peso.

Infine non bisogna dimenticare che la casa svedese collabora anche con altre aziende per mettere a loro disposizione l’immenso know-how dell’azienda: forse non lo sapete, ma Koenigsegg costruirà alcuni pezzi in carbonio per Unplugged Performance, il tuner ufficiale di Tesla.