Christian von Koenigsegg elogia GM e la Chevrolet Corvette C8: 'È strabiliante!'

Christian von Koenigsegg ha tolto i veli dalla CC850 durante la Monterey Car Week, ma durante un’intervista ai microfoni di The Drive non ha parlato soltanto delle sue vetture, ma da grande appassionato di auto ha speso alcune parole anche per la concorrenza, elogiando General Motors e in particolare la Chevrolet Corvette C8.

Anche se a capo di una casa costruttrice di alcune delle supercar più ambite del pianeta, Christian von Koenigsegg ama le auto e riconosce quando un modello merita attenzione o meno, e la Corvette Stingray C8 è una di queste: “Che bomba per quei soldi", ha detto. “Il fatto che GM possa offrirla a quel prezzo, con quel livello di prestazioni è strabiliante. È un bene per loro e un bene per i loro clienti”.

Ricordiamo infatti che quando la Corvette generazione C8 debuttò nel 2020 fece scalpore, perché oltreoceano si poteva acquistare con un prezzo di partenza inferiore ai 60.000 dollari, ma anche il modello 2023 continua ad essere un riferimento, con un prezzo di listino che è salito, ma resta comunque contenuto in 65.595 dollari, una cifra più bassa di tante sue avversarie e con la quale ci si porta a casa la supercar con il motore V8 aspirato più potente mai montato su un’auto di serie, nonché ispirato a quello della Ferrari 458 Italia come affermato sa Chevrolet stessa.

Ricevere un tale complimento da chi costruisce supercar e hypercar da milioni di euro non può che essere un motivo di vanto per GM e Chevrolet, ma non è una sorpresa che il CEO di Koenigsegg sappia apprezzare altri prodotti automobilistici: nel garage personale di Christian von Koenigsegg c’è anche una Toyota GR Yaris ad esempio, mentre la sua “daily driver” è una Tesla Model S.