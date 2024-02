Christian Horner dice addio a Red Bull, ormai è certo: 'Separazione a giorni'

E' tutto fatto, Christian Horner dirà addio a Red Bull nel giro di qualche giorno, entro la fine del mese arriverà la clamorosa separazione. Dopo il trasferimento del secolo, quello di Lewis Hamilton in Ferrari dal 2025, ecco il divorzio del secolo, tenendo conto che il team principal sta con Red Bull dalla nascita dello stesso team.

A parlare con certezza di addio è il giornalista di Via Play, Maervi Kallio, notizia poi riportata da Roberto Chinchero di Sky Sport F1 Italia. La separazione potrebbe giungere ufficialmente nella giornata di mercoledì prossimo, pochi giorni dopo la fine dei test in Bahrain attualmente in corso d'opera.

Una storia d'amore giunta al capolinea quindi, durata ben diciannove anni e che ha visto la scuderia ottenere grandi successi, a cominciare dall'ultimo titolo, il terzo di fila per Max Verstappen, quello che probabilmente diverrà il pilota più forte di tutti i tempi.

Ovviamente si tratta solo di indiscrezioni, nulla di ufficiale, ma i rumors sembrano alquanto attendibili e da giorni la voce del clamoroso addio sta circolando con forza nel circus. Red Bull subirà un contraccolpo? Come reagirà dopo l'addio del suo team principal? E soprattutto, anche Adrian Newey, da sempre a braccetto con Horner, lascerà la scuderia di Milton Keynes?

Tutte domande a cui ora è complicato rispondere, ma anche un team decisamente solido come quello di Red Bull potrebbe avere una qualche ripercussione. Ma come mai Horner se ne andrà? Un'altra domanda lecita per cui è difficile trovare una risposta certa, anche se alcune voci parlano di un problema con una dipendente del team.

Pare che Horner abbia offerto anche 700mila euro alla donna secondo il De Telegraaf, pur di non far emergere la storia, ma la stessa non avrebbe accettato per poi denunciare il caso, facendo così scoppiare la situazione. Horner è regolarmente al muretto in questi giorni, ma forse per l'ultima volta.