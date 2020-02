Chris Harris di Top Gear ha provato la Porsche Taycan Turbo S in pista, e l'ha amata

L'aspettavano tutti ed infine è accaduto. Top Gear, tramite Chris Harris, ha messo finalmente alla prova la Porsche Taycan Turbo S sul tracciato, e a quanto pare il conduttore ne è rimasto quasi innamorato.

Al momento la EV tedesca è una delle elettriche più veloci in assoluto e, nonostante abbia debuttato ormai da mesi, l'opportunità per Top Gear di metterci le mani sopra è arrivata solo adesso. Il verdetto di Harris è assolutamente positivo, e l'episodio al riguardo verrà trasmesso questa domenica negli Stati Uniti. Per chi freme dall'attesa e non riesce ad aspettare l'arrivo della puntata in Italia è stato pubblicato un breve video sul canale ufficiale YouTube.

Harris ha provato varie partenze veloci con la Turbo S, sprigionando tutti e 761 i cavalli che la berlina elettrica è capace di generare in modalità Overboost, il quale in questo caso non richiede un tempo di recupero. A seguire infila la macchina tra le curve del tracciato di Dunsfold, un aerodromo del Surrey, Regno Unito.

Dalle riprese e dal suo commento possiamo apprezzare il grip della vettura e la sua compostezza, nonostante il peso importante. L'uscita dalle curve finisce spesso con un po' di fumo, ma niente di grave per una macchina di questo tipo. In futuro saremmo curiosi di vedere, sempre da parte di Top Gear, un test sull'autonomia effettiva in condizioni reali, ma per questo dovremo attendere.

Nel frattempo il dibattito sull'autonomia è piuttosto acceso, perché da una parte l'EPA la descrive come deludente, ma dall'altra alcune prove sul campo dicono tutt'altro. Di sicuro siamo di fronte ad una elettrica incredibilmente veloce, e capace di scattare da 0 a 100 km/h in appena 2,4 secondi.